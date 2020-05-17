Я нашел ошибку
Главные новости: 
Появилась подробная информация о заболевших коронавирусом по районам Самарской области
Появилась подробная информация о заболевших коронавирусом по районам Самарской области
Россияне с 20 мая смогут посещать Турцию для лечения
Россияне с 20 мая смогут посещать Турцию для лечения
В Самарской области за сутки зафиксировано 65 случаев заболевания коронавирусом
В Самарской области за сутки зафиксировано 65 случаев заболевания коронавирусом
В Самарской области безработные получат по 5000 карантинных рублей
В Самарской области безработные получат по 5000 «карантинных» рублей
В Троице-Сергиевой лавре сообщили о смерти шестого насельника от коронавируса
В Троице-Сергиевой лавре сообщили о смерти шестого насельника от коронавируса
В МВД рассказали о штрафах за бездействие при коронавирусе
В МВД рассказали о штрафах за "бездействие" при коронавирусе
Александр Хинштейн: Все строительные работы на ул. Луначарского в Самаре приостановлены
Александр Хинштейн: "Все строительные работы на ул. Луначарского в Самаре приостановлены"
Коронавирус лишил ивент-индустрию 90 процентов доходов
сегодня  Воскресенье,17 мая, 12:33
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/05:
USD 73.21
-0.72
EUR 79.13
-0.77
Новости /  Общество /  Туризм  

Россияне с 20 мая смогут посещать Турцию для лечения

17 мая 2020 12:05
79
Россияне с 20 мая смогут посещать Турцию для лечения
Пересекать границу разрешат только людям с отрицательными результатами на коронавирус.

С 20 мая гражданам 31 страны, в том числе России, можно будет приезжать в Турцию для получения необходимых медицинских услуг. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на решение правительства страны в рамках мер по упрощению карантина, введённого из-за коронавируса.

Соответствующее решение также действительно для граждан Ирака, Ливии, Азербайджана, Греции, Казахстана, Украины, Узбекистана, Грузии, Туркменистана, Молдавии, Германии, Великобритании, Нидерландов и других стран. Также определён перечень доступных для иностранных пациентов услуг, среди которых ортопедия, травматология, общая и детская хирургии, трансплантация органов и костного мозга.

Однако пересечь границу смогут только люди с отрицательным тестом на коронавирус. Изначально информация о зарубежных гражданах, желающих получить лечение в Турции, будет размещаться в Международной системе медконтроля. Разрешение на лечение будут выдавать только после получения предварительного подтверждения, пишет Лайф.

Ранее Лайф сообщал, что Россия и Турция договорились о снятии ограничений для автоперевозчиков.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
16 мая 2020  23:53
Ролик уже посмотрело почти 300 тысяч человек.
"Снесло так снесло". Пёс взорвал Сеть своими прыжками на батуте
Ролик уже посмотрело почти 300 тысяч человек.  Социум
423
16 мая 2020  17:13
В центре «Мать и дитя» коронавирус был диагностирован у 66 беременных, у трех пациенток - средней тяжести и тяжелой формы, у остальных - в легкой форме.
В России коронавирусом заразился младенец в возрасте нескольких недель
В центре «Мать и дитя» коронавирус был диагностирован у 66 беременных, у трех пациенток - средней тяжести и тяжелой формы, у остальных - в легкой форме.  Социум
498
16 мая 2020  15:02
Ночью 17 мая и ночью 18 мая местами по Самарской области в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки -0, -2°С.
Внимание! Заморозки!
Ночью 17 мая и ночью 18 мая местами по Самарской области в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки -0, -2°С.  Социум
564
Весь список

Здравоохранение
17 мая 2020  12:14
Появилась подробная информация о заболевших коронавирусом по районам Самарской области
Появилась подробная информация о заболевших коронавирусом по районам Самарской области
 Большинство выявлены среди обследованных с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ. Здравоохранение
42
17 мая 2020  11:40
В Самарской области за сутки зафиксировано 65 случаев заболевания коронавирусом
В Самарской области за сутки зафиксировано 65 случаев заболевания коронавирусом
Всего больных таким образом 1437.  Здравоохранение
125
16 мая 2020  22:04
В регионе сегодня произведен перерасчёт выплат по Постановлению Правительства РФ 484 и в кратчайшие сроки медработники получат дополнительные средства за апрель.
Федеральные доплаты медработникам, которые помогают больным коронавирусом, будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени
В регионе сегодня произведен перерасчёт выплат по Постановлению Правительства РФ 484 и в кратчайшие сроки медработники получат дополнительные средства за... Здравоохранение
515
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
1332
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
2359
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
1172
Весь список
Туризм
17 мая 2020  12:05
Россияне с 20 мая смогут посещать Турцию для лечения
Россияне с 20 мая смогут посещать Турцию для лечения
Пересекать границу разрешат только людям с отрицательными результатами на коронавирус. Туризм
77
15 мая 2020  23:10
Без еды, денег и жилья — так последние два месяца жило более сотни российских туристов, которые не могли улететь из Африки на родину из-за пандемии коронавируса.
Аплодировал весь аэропорт. Застрявшие почти на два месяца на Занзибаре россияне вылетели домой. Видео
Без еды, денег и жилья — так последние два месяца жило более сотни российских туристов, которые не могли улететь из Африки на родину из-за пандемии... Туризм
714
14 мая 2020  21:31
"Туристическая ось" с Германией, Китаем и Россией может заработать уже в июне.
Италия изучает возможность создания туристического коридора с Россией
"Туристическая ось" с Германией, Китаем и Россией может заработать уже в июне.   Туризм
771
Весь список
Образование
15 мая 2020  18:28
В рейтинге RUR приняли участие порядка 829 университетов из 71 страны мира.
Вузы - участники НОЦ «Инженерия будущего» в мировом рейтинге университетов Round University Ranking 2020
В рейтинге RUR приняли участие порядка 829 университетов из 71 страны мира.  Образование
566
15 мая 2020  09:34
Разговорный клуб на французском приглашает самарцев
Разговорный клуб на французском приглашает самарцев
На этот раз обсуждение будет посвящено фильмам My French Film Festival.  Образование
397
14 мая 2020  16:05
Как отмечается, ЕГЭ в 2020 году должна начаться не позднее 1 сентября.
Минобрнауки готово к сценарию проведения ЕГЭ в августе
Как отмечается, ЕГЭ в 2020 году должна начаться не позднее 1 сентября.    Образование
613
Весь список

Культура
16 мая 2020  14:57
Старинный водевиль и сегодня не теряет своей актуальности и остроты.
Состоится онлайн-трансляция спектакля «Аз и Ферт» театра-студии «Грань»
Старинный водевиль и сегодня не теряет своей актуальности и остроты.   Культура
465
15 мая 2020  18:37
8-летняя самарчанка стала единственной финалисткой онлайн-прослушиваний в ГИТИС из Поволжья
8-летняя самарчанка стала единственной финалисткой онлайн-прослушиваний в ГИТИС из Поволжья
 Для участия в онлайн-прослушивании нужно было подготовить обязательную программу – стихотворение, басню, отрывок из прозы, вокальный и танцевальный... Культура
551
15 мая 2020  15:16
В 2017 году она вошла в список 100 лучших участников базы кадрового потенциала Министерства культуры Российской Федерации.
Наталья Тонковидова назначена заместителем министра культуры Самарской области
В 2017 году она вошла в список 100 лучших участников базы кадрового потенциала Министерства культуры Российской Федерации.  Культура
620
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
3029
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
1054
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
986
Весь список
Мода
8 мая 2020  18:59
Военная обувь – особенности
 Весьма разнообразна  военная обувь . Это и кирзовые сапоги, и полусапоги, ботинки и офицерские туфли, а также берцы. В современном мире практически все... Мода
285
21 апреля 2020  14:57
Как выбрать кроссовки
 Кроссовки в современном мире популярны и востребованы. Подобная обувь комфорта и стильна.  Мода
406
9 апреля 2020  21:52
Часы от именитых кутурье и японских мастеров
 Подписывая в 2002 году совместный проект, известный кутюрье Valentino и представители швейцарской компании Vector Group были уверены в том, что соединение усилий двух... Мода
237
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
9 марта 2020  20:16
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
 С 07:00 до 10:00 утра 19 марта на территории Самарской области пройдёт комплексная проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения. Самарско-Тольяттинская агломерация
4646
9 августа 2019  22:02
ФотоМАСТЕР 7.0 – подробности
ФотоМАСТЕР 7.0 – подробности
 Существуют различные интересные альтернативные Фотошопу программы, которые позволяют успешно произвести обработку фото на достойном уровне качества на... Самарско-Тольяттинская агломерация
4116
28 мая 2019  15:03
Вкусный шашлык с оперативной доставкой - заказ онлайн
 Если хочется отведать неповторимый на вкус, ароматный и аппетитный шашлык, то самое время заглянуть на сайт ШАШЛЫК МАНГАЛЫЧ.  Самарско-Тольяттинская агломерация
1845
Весь список
Самара - Город - курорт
24 апреля 2020  18:42
Топ-10 сервисов доставки еды в Самаре
Топ-10 сервисов доставки еды в Самаре
 Множество фирм организует доставку готовых блюд на дом, при этом предлагаются различные услуги и обширное меню. Подробный обзор служб доставки еды по Самаре... Самара - Город - курорт
1405
24 апреля 2020  18:24
OTKOROBKI.RU - покупать продукты онлайн с доставкой теперь легко!
  OTKOROBKI.RU  - это магазин, ориентированный на закупки продуктов питания Самара - Город - курорт
539
9 апреля 2020  13:55
Частный дом престарелых открылся в Самаре
Частный дом престарелых открылся в Самаре
 Частный дом престарелых "Родительский дом", открывшийся в Самаре, создан для того, чтобы продлить активное долголетие старшего поколения, обеспечить... Самара - Город - курорт
1377
Весь список
Красота и стиль
9 апреля 2020  21:54
Часы для мужчины. Правила выбора
 Наручные часы ассоциируются с надежностью и успешностью, аксессуар, подчеркивающий стиль и индивидуальность. Красота и стиль
818
24 марта 2020  18:57
Как выбрать нарядное детское платье?
Как выбрать нарядное детское платье?
 Выбрать платье для девочки на торжество – нелегкая задача, ведь необходимо приобрести такой наряд, который полностью соответствует ее запросам, нравится... Красота и стиль
630
20 марта 2020  19:11
Универсальные секреты успеха. Общие стандарты для бьюти-салонов разной категории
Универсальные секреты успеха. Общие стандарты для бьюти-салонов разной категории
 Востребованность и успешность – вот главные проблемы, которые волнуют владельца бизнеса и инвесторов перед открытием нового дела.  Красота и стиль
299
Весь список
Модные тендеции
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее... Модные тендеции
504
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных... Модные тендеции
315
30 декабря 2019  18:57
Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
 Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают.  Модные тендеции
592
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
3029
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
1054
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
986
Весь список
Современная медицина
9 марта 2020  10:44
Лазерная коррекция зрения – метод ЛАСИК
 У многих людей в современном мире есть проблемы со зрением. И в какой-то момент появляется желание избавиться от очков, контактных линз, чтобы увидеть мир... Современная медицина
676
3 марта 2020  23:54
Особенности анонимного тестирования ДНК
 ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для  определения отцовства .  Современная медицина
919
17 февраля 2020  22:04
Лечение в клиниках Москвы – как сделать верный выбор
Лечение в клиниках Москвы – как сделать верный выбор
 Для того, чтобы вылечить ту или иную болезнь, важно своевременно обратиться к врачу. И здесь многое зависит от того, к какому специалисту вы обратитесь.  Современная медицина
988
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
1332
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
2359
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
1172
Весь список
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
7001
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
1957
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
2097
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
1882
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
2628
Весь список
Контркультура
25 февраля 2020  11:52
Подборка увлекательных фильмов к Международному дню дарения книг
 А вы знали, что существует Международный день дарения книг? В этот день вы можете подарить близкому человеку увлекательную книжку, а еще лучше - проведите... Контркультура
2022
7 февраля 2020  16:04
Программа ФотошоуПРО – слайд-шоу из фото с музыкой
 Лучшим подарком станет тот, что сделан своими руками.  Контркультура
1090
26 декабря 2019  09:47
Популярные песни для игры на гитаре и аккорды к ним
 Большинство людей любят слушать музыку. Она сопровождает их на протяжении всей жизни. И поэтому многие из них учатся или уже умеют играть на каком-то... Контркультура
840
Весь список
Туризм в Самаре
12 апреля 2020  19:54
Бархатный сезон в Крыму в Севастополе
 Далеко не каждому человеку подходит постоянно высокая отметка на уличном градуснике, но понежиться в теплом море, конечно же, хочется всем. Именно для таких... Туризм в Самаре
1380
12 апреля 2020  10:12
Музейно-выставочный центр Самара космическая - в топ-3 лучших космических музеев России
Музейно-выставочный центр «Самара космическая» - в топ-3 лучших космических музеев России
Список подготовлен ко Дню Космонавтики, 12 апреля. Туризм в Самаре
1671
13 февраля 2020  23:07
Гражданство Сент-Китса и Невиса: чем привлекательна инвестиционная программа карибской страны
Гражданство Сент-Китса и Невиса: чем привлекательна инвестиционная программа карибской страны
 Гражданство Сент-Китса и Невиса в рамках инвестиционной программы выдается с 1984 года. Правительство этого карибского государства разработало лояльные и... Туризм в Самаре
1431
Весь список
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
5995
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
11171
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
11814
30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
10826
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
9836
Весь список
Мероприятия
«Ночь музеев»: Самарцам предлагается посетить музеи и галереи, не выходя при этом из собственной квартиры
СОУНБ приглашает поговорить о турецкой литературе и образе русского эмигранта
Самарская филармония запустила виртуальный проект «Путь самарского ОЛИМПА»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные