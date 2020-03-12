Россия ограничивает авиасообщение с Францией, Испанией, Германией и Италией
12 марта 2020 11:12
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Из-за коронавируса Россия с 13 марта ограничивает авиасообщение с Францией, Испанией, Германией и Италией. Об этом сообщили в оперативном штабе. Регулярные рейсы сохраняются только из терминала F московского аэропорта Шереметьево в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж.
При этом Россия сохранит чартерные рейсы для возвращения россиян из стран, с которыми будет прекращено авиасообщение, передает Радио Маяк.
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