Представления об идеальном отдыхе у мужчин и женщин различаются
18 июля 2019 14:01
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Самым любимым типом отдыха российских туристов-мужчин оказался пляжный отдых на берегу моря (44%). Среди женщин наиболее востребованными оказались поездки по городам и странам с экскурсиями: осмотром достопримечательностей, посещением музеев, галерей и культурных учреждений (47%). К таким выводам приходят аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, которые изучили ответы более 2 000 российских туристов, принявших участие в новом опросе компании.
На третьем месте по популярности среди туристов оказались поездки на природу, предполагающие посещение национальных парков и заповедников – такой тип отдыха выбирают более четверти респондентов (26%).
Согласно данным опроса Ostrovok.ru, походы с палатками и речные сплавы оказались на четвертом месте по востребованности среди российских туристов. Причем они пользуются спросом у мужчин гораздо больше, чем у женщин – если среди мужчин такой тип отдыха выбирают 24%, то среди женщин доля респондентов, совершающих такие поездки, оказалась почти в два раза ниже (11% респондентов).
Женщины, в свою очередь, несколько чаще мужчин предпочитают отдыхать с пользой для здоровья и отправляются в оздоровительные поездки в санатории и на лечебные курорты – такие путешествия привыкли совершать 14% женщин и только 10% мужчин.
Хайкинг и отдых в горах, как выяснилось, больше привлекает мужчин – 16% респондентов мужского пола рассказали, что предпочитают такой тип отдыха (среди женщин – 10%).
Спортивный отдых, предусматривающий регулярные тренировки и физические упражнения, в целом оказался наименее востребован россиянами – отдыхать активно привыкли только 8% респондентов опроса. Причем среди мужчин популярность спортивного отдыха почти в два раза выше, чем среди женщин – 11% против 6% соответственно.
Фото: Дильдина Светлана.
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