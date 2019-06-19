Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
19 июня 2019 12:06
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Российских граждан, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор за каждого остановившегося постояльца. Об этом «Известиям» рассказал министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.
Он отметил, что на сегодняшний день налог платят исключительно юрлица — гостиницы или хостелы. Таким образом, по его мнению, граждане, сдающие туристам внаем собственное жилье, оказываются «в необоснованно привилегированном положении».
Министр отметил, что собственникам недвижимости предложат регистрироваться в качестве самозанятых для того, чтобы перечислять плату за постояльцев. Это, по его словам, даст им гарантии соцзащиты и будет способствовать постепенному выходу этой сферы туристического бизнеса из тени.
Курортный сбор в России ввели с 1 мая 2018 года. Эксперимент по сбору средств с отдыхающих в четырех курортных регионах РФ продлится пять лет — до 2022 года.
Его платят туристы на Алтае (курорт Белокуриха) и в Ставропольском крае (Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск), с 16 июля — в Краснодарском крае (Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Сочи и еще четыре курортных поселения Туапсинского района). Налог также планируется ввести в Крыму.
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