Культурно-туристический проект «Поезд на пленэр» выиграл Гран-при
30 октября 2019 13:33
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В Ижевске состоялся финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года» - отраслевой награды, присуждаемой по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов. Участниками конкурса в этом году стали 542 проекта из 63 регионов страны.
Новый межрегиональный проект «Поезд на пленэр» Куйбышевского филиала АО «ФПК» и регионального туроператора «Сказка странствий» выиграл Гран-при в номинации «Лучший межрегиональный маршрут» и признан лучшим на всероссийском уровне. Культурно – туристический проект «В театр лучше поездом» завоевал второе место в номинации «Лучший маршрут выходного дня».
Оба проекта нацелены на популяризацию путешествий на железнодорожном транспорте, развитие внутреннего туризма и формирование имиджа Самарской области как региона с уникальными природными, экологическими и историко-культурными ресурсами.
Новый межрегиональный культурно-туристический проект «Поезд на пленэр» инициирован в рамках национального проекта «Культура» и является продолжением проекта «Культурные выходные». Порядка 200 творческих путешественников и профессиональных художников посетили Самару и стали участниками городского и волжского пленэра в селе Ширяево.
Проект «В театр #лучшепоездом» - новый формат туров выходного дня на комфортабельных поездах в соседние регионы, сочетающий в себе путешествие, культурную программу, посещение театра и туризм.
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