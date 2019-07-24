Грушинский фестиваль в Самарской области снова пошел в рост
24 июля 2019 12:52
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Знаменитый фестиваль бардовской пенсии в 2019 году посетило на три тысячи больше человек, чем в прошлом году. За все дни фестиваля на него приехало порядка 30 тыс. гостей. В их число вошли жители как самарского региона, так и 38 субъектов РФ. По мнению экспертов, Грушинский фестиваль и опыт его проведения может стать драйвером роста событийного туризма в Самарской области, пишет СО ОНЛАЙН.
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Комментарии
Социум
24 июля 2019 15:53
Подать заявку на участие в конкурсе можно уже сейчас. Социум
41
24 июля 2019 15:31
В общей сложности, на данный момент уже поступило более 130 заявок от компаний. Социум
58
24 июля 2019 15:07
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем. Социум
88
Здравоохранение
24 июля 2019 12:45
Самара - на 15 месте. Здравоохранение
163
24 июля 2019 11:13
Год назад здесь вышел из строя компьютерный томограф. Здравоохранение
136
23 июля 2019 10:51
Это может произойти, если в ближайшее время область не пересмотрит условия сотрудничества с его организацией.рит условия сотрудничества с его организацией. Здравоохранение
296
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24 июля 2019 12:52
За все дни фестиваля на него приехало порядка 30 тыс. гостей. Туризм
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21 июля 2019 12:00
Это bleisure-путешествия. Туризм
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