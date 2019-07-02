Ежегодный фестиваль «Русь, эпоха объединения» пройдет в Самарской области
2 июля 2019 09:45
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Ежегодный фестиваль «Русь, эпоха объединения» вновь открывает свои двери для жителей и гостей Самарской области 28 июля приглашаем всех принять участие в качестве зрителя или участника Международного этно-исторического семейного Фестиваля, посвящённого событиям времён Тимура и Тохтамыша.
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Группа фестиваля https://vk.com/bitva1391
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