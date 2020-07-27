Чартеры из России полетят в Турцию с 10 августа

В России с 10 августа стартуют чартерные рейсы в Турцию. Об этом сообщают специалисты Росавиации.
Отмечается, что туристы смогут отправиться на популярные курорты в Анталью, Даламан, Бодрум. Чартерные рейсы будут выполнять авиакомпании «Победа», S7, Nordwind, «Уральские авиалинии» и Azur Air. К примеру, «Победа» будет осуществлять перелеты в аэропорты городов Анталья и Газипаша. На сайте S7 открыли продажи билетов из Москвы в Анталью за 33 тыс. рублей, пишет "ФедералПресс
".
Эксперты поясняют, что благодаря этому компании смогут загрузить свои самолеты. Продажи на открытые направления выросли в несколько раз. При этом не исключено, что пассажиропоток может иссякнуть за несколько недель из-за небольшой глубины продаж. Также авиаперевозчиков смущает то, что ограничено число городов, из которых будут осуществляться вылеты, пишу «Известия
».
Фото: Дильдина Светлана
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