В Самаре пройдёт финал Национальной Премии в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019»

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15-17 ноября 2019 года в Самаре пройдет финал Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019». Церемония открытия Премии состоится 16 ноября в 10.00 ч. в Lotte Hotel Samara, где также пройдет защита проектов участниками из разных регионов России.Премия проводится в виде конкурса с 2012 года среди организаторов событий различной направленности, как регионального, так и федерального уровня — авторов или авторских коллективов из числа государственных, коммерческих и некоммерческих организаций, реализовавших проекты в области событийного туризма.За годы проведения «Russian Event Awards - 2019» зарекомендовала себя как важнейшая отечественная профессиональная экспертная, информационная и коммуникационная площадка для обмена опытом и организации взаимодействия всех заинтересованных лиц в сфере развития событийного туризма.Всего на Национальную премию в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019 года» было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны, в финал Премии прошли 262 проекта из 60 регионов страны.От Самары в финал прошли 10 проектов: Музыкальный фестиваль «Седьмая симфония», XV Фестиваль цветов «Цветущая Самара», Лыжный марафон «Сокольи горы» 2019, Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0», Межрегиональный форум «Тур Притяжение», идея туристического события кинофестиваль «Молодые комедиографы в гостях у Эльдара Рязанова», партнерский проект «Кошка хвост трубой», Музей-усадьба А.Н.Толстого, парк «Струковский сад», отель «Lotte Hotel Samara».Самара сегодня привлекает все больше туристов своими фестивалями, культурными, спортивными событиями и просветительскими проектами. Важно отметить, что самарские проекты по этим направлениям выходят в лидеры. Напомним, в 2018 году Самара получила сразу шесть наград на региональном конкурсе Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards – 2019».Победители этого года станут известны 17 ноября на торжественной церемонии подведение итогов и награждения лауреатов Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards – 2019» в 15:00 в Lotte Hotel Samara.Туристическое событие – эффективный инструмент развития и продвижения территории, сохранения и приумножения культурного, экономического, национального, природного и человеческого наследства уверено экспертное жюри Премии.«Многие туристические события, которые мы увидим в финале конкурса, уже стали живым наследием своих территорий, вобрав в себя часть истории, традиций, культуры, обрядов и смыслов. Через яркое событие гораздо быстрее и эффективнее донести, как до местных жителей, так и гостей территории, чем богат регион (город, село). Секрет успеха Самары и Самарской области в системной работе. Стоит отметить, что ряд проектов, придуманных в Самаре, уже тиражируются по всей стране», - отметил Геннадий Шаталов, председатель правления ФРОС «Region PR», член Общественного Совета при Федеральном агентстве по туризму.Премию официально поддерживает Федеральное агентство по туризму. Партнерами Премии также являются Международная туристская выставка «Интурмаркет», Национальный календарь туристических событий, Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация информационно-туристских организаций» (НАИТО), Фонд развития малых исторических городов «Настоящая Россия», Российская Ассоциация по связям с общественностью «РАСО», портал для профессионалов турбизнеса «Profi.Travel», сообщает горадминистрация.