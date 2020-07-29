Россияне готовы отправиться на отдых при малейшей возможности

Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
По ее словам, речь идет о миллионах граждан. Представитель АТОР отметила, что прогнозы аналитиков подтверждает количество запросов на туры в Турцию.
Майя Ломидзе сообщила, что граждане также хотят поехать в Арабские Эмираты, на Мальдивы.
Ломидзе также высказалась насчет экзотической Танзании, в которую с 1 августа Россия запустит авиасообщение. По ее словам, данная страна вряд ли войдет в топ популярных направлений, передает Радио Маяк
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