Россия возглавила рейтинг стран по количеству посещающих Турцию туристов
2 декабря 2019 13:52
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Россия возглавила рейтинг стран по количеству туристов, путешествующих в Турцию. Так, за январь–октябрь текущего года страну посетили почти 6,7 млн человек. Статистические данные опубликованы на сайте министерства культуры и туризма Турции, пишут "Известия".
Всего с января по октябрь Турцию посетили более 40,7 млн иностранных туристов, что на 14,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Российские туристы сохранили лидерство среди отдыхающих из других стран. Так, на втором месте оказалась Германия — 4,6 млн человек. Следом идут Великобритания — 2,4 млн, Болгария — 2,3 млн, Иран — 1,8 млн.
Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на турецкий Институт статистики, в третьем квартале доходы страны от туризма выросли на 22% по сравнению тем же периодом прошлого года и составили $14,31 млрд. Причем 82,1% пришлось на долю иностранных туристов. В среднем расходы одного отдыхающего в Турции составили $649.
По данным министерства культуры Турции, в 2018 году страну посетили более 35,5 млн человек, из них россиян — больше 5,7 млн человек.
Фото: Дильдина Светлана
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