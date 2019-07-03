Клуб «ВелоСамара» приглашает на пробег до Грушинского
3 июля 2019 12:30
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Клуб «ВелоСамара» приглашает на пробег до Грушинского: 5 июля в 19.00 общий сбор возле выхода 1b стадиона «Самара Арена». В 19.15 колонной велосипедисты выдвинутся в сторону Фестиваля. Маршрут от моста р. Сок: Волжский-Курумоч-ВластьТруда-Мастрюково- фестивальная Поляна.
18+ , дети младшего возраста только в сопровождении родителей.
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