Интерактивный гид по Самаре «заговорил» на китайском

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В преддверии Российско-китайских молодёжных летних игр, столицей которых в этом году стала Самара, пешеходный путеводитель «Виртуальная прогулка» пополнился аудиогидами на китайском языке.Теперь информацию о 70 самарских достопримечательностях туристы и жители города могут прослушать на трех языках: русском, английском и китайском. Русскую версию аудиогида написал и озвучил известный самарский краевед и телеведущий Михаил Перепелкин, а английская и китайская звуковые дорожки записаны с помощью профессиональных переводчиков и носителей языка. Для того, чтобы прослушать аудиогид «Виртуальной прогулки», необходимо отсканировать QR-код с пюпитра, установленного рядом с достопримечательностью, выбрать язык в выпадающем меню и нажать кнопку воспроизведения. Кроме аудиогидов, в «Виртуальной прогулке» можно посмотреть фотографии памятников и зданий, сделанные самими самарцами, и детские рисунки с изображениями наиболее узнаваемых мест города.VIII Российско-китайские молодёжные летние игры пройдут в Самаре с 15 по 22 июня. В это время молодежь из России и КНР поборется за первенство в восьми видах спорта, в числе которых художественная гимнастика, плавание, пляжный волейбол, тхэквондо и др. Всего в состязаниях примут участие около 500 спортсменов в возрасте 15-19 лет.«Виртуальная прогулка» - интерактивный пешеходный гид по Самаре, созданный в 2017 году компанией МТС совместно с Правительством Самарской области и администрацией города Самара. В рамках проекта возле самарских памятников архитектуры, музеев, театров и других знаковых мест были установлены информационные пюпитры с кратким описанием и QR-кодом со ссылкой на аудиогид. За первый год существования «Виртуальной прогулки» самарцы и гости города прослушали аудиогиды по самарским достопримечательностям свыше 70 тысяч раз.

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