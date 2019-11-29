Катар упростит визовый режим для россиян в 2022 году
29 ноября 2019 13:26
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Катар упростит визовый режим для россиян на время проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Катарского агентства поощрения инвестиций шейх Али Аль-Валид Аль Тани. По его словам, сегодня граждане России получают визу по приезде в Доху – это очень простая процедура.
Во время чемпионата вопрос будет еще больше упрощен, отметил собеседник агентства, не уточнив, как именно. Катар станет первой арабской страной, где пройдет чемпионат мира по футболу.
Организаторы мундиаля, который состоится в ноябре-декабре 2022 года, ожидают приезда миллиона болельщиков в страну, население которой не превышает 2,5 миллионов человек.
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