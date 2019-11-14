10 проектов из Самары претендуют на национальную Премию в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019»

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15-17 ноября 2019 года в Самаре пройдет финал Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019». Церемония открытия Премии состоится 16 ноября в 10.00 в Lotte Hotel Samara, где также пройдет защита проектов участниками из разных регионов России.Ежегодно многие города России борются за право провести у себя финал «Russian Event Awards». На финал национальной премии в Самару приедут больше 300 гостей из 57 регионов Российской Федерации, в том числе 30 ведущих экспертов в сфере туризма и гостеприимства.«Принимать финалистов национальной премии для города большая ответственность. Наша задача показать участникам и экспертам «Russian Event Awards», что в городе есть что смотреть и чем гордиться, есть туристическая инфраструктура, которая готова принимать гостей на достойном уровне», - отмечает Анна Рабинович, заместитель руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации г.о. Самара.Всего на Национальную премию в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019 года» было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны, в финал Премии прошли 262 проекта из 60 регионов страны.От Самары в финал прошли 10 проектов: Музыкальный фестиваль «Седьмая симфония», XV Фестиваль цветов «Цветущая Самара», Лыжный марафон «Сокольи горы» 2019, Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0», Межрегиональный форум «Тур Притяжение», идея туристического события кинофестиваль «Молодые комедиографы в гостях у Эльдара Рязанова», партнерский проект «Кошка хвост трубой», Музей-усадьба А.Н.Толстого, парк «Струковский сад», отель «Lotte Hotel Samara».Фестиваль цветов «Цветущая Самара», который с 2018 года проводится в формате яркого карнавального шествия, стал узнаваемый туристическим брендом города. В этом году события фестиваля посетили около 50 тысячи человек, в том числе гости из десятков городов России. Туроператоры продавали специальные туры для посещения фестиваля цветов в Самаре. В 2019 году карнавальный цветочный праздник был посвящен Году театра, что придало ему особую актуальность. Театральные флористические композиции, украсившие Струковский сад, мобильные цветочные платформы в стилистике известных литературных и музыкальных произведений подарила городу международная команда флористов. Фестиваль цветов «Цветущая Самара» претендует на национальную туристическую премию в номинации «Лучшее туристическое событие, посвященное Году Театра» наряду со старейшим парком города Струковским садом, который заявлен в номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения туристического события».После масштабного обновления Струковский сад стал постоянной площадкой для проведения городских фестивалей, творческих встреч, выставок, мастер-классов, концертов под открытым небом. Летом 2019 года в рамках инициированного Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым проекта «Культурное сердце России», каждые выходные в Струковском саду проходили различные творческие активности.На этапе регионального конкурсного отбора 1 место в номинации «Лучшая идея туристического события» получил проект «Вкус комедии» музея Эльдара Рязанова, теперь сотрудникам уникального музея предстоит защита концепции туристического события в финале премии.С начала этого года музей Эльдара Рязанова посетили 7 тысяч человек. Основные посетители – это люди старше 35 лет, кто вырос на комедиях Эльдара Рязанова, в музее они прикасаются к своим кумирам.В рамках проекта «Вкус комедии» задумано провести в Самаре в летнее время трехдневный фестиваль, который станет уникальным явлением в культурной жизни Самары и привлечет в музей молодежь. Предлагается организовать лектории о современном кино и импровизированные съёмочные площадки с привлечением современных кинематографистов, известных актеров, костюмеров киностудий, которые работали с Эльдаром Рязановым. Для участников фестиваля кондитеры разрабатывают специальные конфеты «Вкус комедии», а в ресторанах на улице Фрунзе гости смогут попробовать «кино-блюда», например заливную рыбу, которая фигурировала в фильме «Ирония судьбы».«Мы стремимся к тому, чтобы музей Эльдара Рязанова стал таким же узнаваемым брендом Самары, как музейный комплекс «Самара комическая», как набережная и Волга. Самара – родина комедии, ведь в нашем городе родился и провел несколько лет в эвакуации легендарный режиссер Эльдар Рязанов», - говорит Юлия Богатырева, научный сотрудник музея Эльдара Рязанова.В номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта» на национальную премию в области событийного туризма претендует марафон «Сокольи горы», который проходит в Самаре уже 5 лет.Стоит отметить, спортивный туризм привлекает в Самару гостей круглый год, летом на набережной проходят международные соревнования по пляжным видам спорта, легкоатлетические марафоны, в зимний период – лыжные гонки. Уникальные природный ландшафт и спортивная инфраструктура позволяют проводить соревнования международного уровня.В январе 2019 года в лыжном марафоне «Сокольи горы» приняли участие почти 600 спортсменов из 140 городов России и трех стран. Дистанция проходит в уникальном природном месте в Сокольих горах. Спортсмены приезжают семьями и находят время на осмотр достопримечательностей Самары, организаторы марафона предоставляют всем участникам экскурсионное обслуживание.«Многие участники марафона нам признавались, что именно благодаря нашему спортивному событию они побывали в Самаре, познакомились с нашими достопримечательностями», - говорит Алексей Жирухин, соорганизатор самарского лыжного марафона «Сокольи горы».В 2020 году запланировано провести 8 мероприятий в серии «Сокольи горы», которые включают в себя лыжные забеги, в том числе ночной, веломарафон и легкоатлетический забег.17 ноября на торжественной церемонии подведение итогов и награждения лауреатов Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards – 2019» в 15:00 в Lotte Hotel Samara станут известны проекты - победители, сообщает горадминистрация.