В Самаре два дня будет работать поезд-музей
7 ноября 2019 13:49
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В течение двух дней - 9 и 10 ноября (суббота и воскресенье) - все желающие смогут посетить его на железнодорожном вокзале.
В девяти вагонах поезда будут открыты тематические экспозиции, отражающие железнодорожную историю - с интерактивными макетами, мультимедийными роликами, редкими фото. Также там будут представлены инновационные системы управления движением, новшества железнодорожной инфраструктуры и т.д., пишет Самру.ру.
Стоимость входа:
для взрослых - 70 рублей,
для школьников, воспитанников детдомов, студентов железнодорожных училищ и техникумов, пенсионеров, инвалидов, участников и ветеранов ВОВ - свободный,
группы от 20 человек - 900 рублей (групповые заявки принимают по телефону 303-32-23).
Время работы:
с 10:00 до 19:00,
обед - с 13:00 до 14:00,
вход для посетителей – до 18:15.
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