В самарском метро поставили кнопки вызова кассира

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Так минимизируют контакты пассажиров и сотрудников.

Напомним, ранее на всех станциях подземки установили специальные терминалы самообслуживания для продажи жетонов, а также пополнения транспортных карт. Они принимают и наличные, и банковские карты, могут работать со смарт-устройствами.

С ноября обычные кассы метро работают только с 07:00 до 09:00 и с 16:00 до 18:00. В остальные часы пассажиры должны пользоваться терминалами.

Тем, у кого возникают с этим трудности, могут помочь сотрудники метрополитена. Но теперь они не будут постоянно дежурить возле аппарата - на всех терминалах до середины января установят кнопки вызова кассиров. К примеру, они уже есть на станции "Российская".

"Непрерывное дежурство в кассовом зале уже не требуется. Наибольшая часть пассажиров освоилась. Студенты, молодежь практически сразу же научились пользоваться автоматизированной системой. Помощь еще требуется в основном гражданам пенсионного возраста, которые пока не всегда справляются самостоятельно", - пояснила билетный кассир МП "Самарский метрополитен" Надежда Тишина.

После нажатия кнопки сигнал поступает в помещение сотрудников станции непрерывно, пока его не отключит кассир. Пассажиру не придется долго ждать помощи.

Фото: МП "Самарский метрополитен