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В самарском метро поставили кнопки вызова кассира

29 декабря 2020 10:53
187
В самарском метро поставили кнопки вызова кассира

Так минимизируют контакты пассажиров и сотрудников.

Напомним, ранее на всех станциях подземки установили специальные терминалы самообслуживания для продажи жетонов, а также пополнения транспортных карт. Они принимают и наличные, и банковские карты, могут работать со смарт-устройствами.

С ноября обычные кассы метро работают только с 07:00 до 09:00 и с 16:00 до 18:00. В остальные часы пассажиры должны пользоваться терминалами.

Тем, у кого возникают с этим трудности, могут помочь сотрудники метрополитена. Но теперь они не будут постоянно дежурить возле аппарата - на всех терминалах до середины января установят кнопки вызова кассиров. К примеру, они уже есть на станции "Российская".

"Непрерывное дежурство в кассовом зале уже не требуется. Наибольшая часть пассажиров освоилась. Студенты, молодежь практически сразу же научились пользоваться автоматизированной системой. Помощь еще требуется в основном гражданам пенсионного возраста, которые пока не всегда справляются самостоятельно", - пояснила билетный кассир МП "Самарский метрополитен" Надежда Тишина.

После нажатия кнопки сигнал поступает в помещение сотрудников станции непрерывно, пока его не отключит кассир. Пассажиру не придется долго ждать помощи.

Фото: МП "Самарский метрополитен

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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
29 декабря 2020  15:45
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Казахстаном
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции. Новости Тольятти
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29 декабря 2020  11:29
Крещенские купания в Тольятти проводиться не будут
Крещенские купания в Тольятти проводиться не будут
Такое решение принято на рабочем совещании в городской администрации с участием представителей Тольяттинской епархии, силовых структур, экстренных служб и...Новости Тольятти
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26 декабря 2020  13:51
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Об этом сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Новости Тольятти
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