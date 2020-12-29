В Самаре запустят новогодний автобус с Дедом Морозом и Снегурочкой

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Зимний волшебник с внучкой будет вручать пассажирам подарки.



По улицам Самары скоро поедет новогодний автобус. Пассажиров в нем будут встречать Дед Мороз и Снегурочка.



- Сказочные герои будут поздравлять пассажиров с Новым годом, а также дарить праздничные сувениры, - написали в "Твиттере" представители компании-перевозчика.



Маршрут новогоднего автобуса пока не раскрывают. Но, судя по фото в соцсети, это будет номер 34. Он ходит от завода "Металлург" до площади Революции. Узнать его будет легко — автобус украсили в новогодней тематике: белые снежинки на синем фоне. Также отличительный знак — изображение быка и надпись "2021", сообщает СОВА.инфо.



Напомним, что ранее в городе запустили новогодний трамвай. Дед Мороз и Снегурочка поздравляли с наступающим праздником пассажиров маршрута №5.



Фото: "Самара Авто Газ" / Twitter