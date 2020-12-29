В Самаре закрыли движение троллейбуса №10

29

Когда движение троллейбусов восстановят, пока непонятно.

Утром во вторник, 29 декабря, в Самаре внесли изменения в схему движения общественного транспорта. Подробности разъяснили в трамвайно-троллейбусном управлении (ТТУ).

— Из-за утечки воды по улице Кабельной с 06:00 29 декабря закрыто движение троллейбусов 10-го маршрута, — сообщили в ТТУ.

Водителей попросили заранее выбирать путь следования с учетом коммунальной аварии. При этом сроки, когда троллейбус снова пустят по обычному маршруту, в ТТУ не уточнили, пишет 63.ру.

Троллейбус № 10 ездит по маршруту клуб «Мир» — улица Кабельная (СЗКС) и обратно по Заводскому шоссе.

Схему движения транспорта в Самаре регулярно корректируют не только из-за работ на дорогах, но и по другим причинам. Так, в сентябре в центре региона отменили два автобусных маршрута. Причиной для исключения их из реестра стало заявление представителей перевозчиков.