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В Самаре планируют обновить транспортное приложение «Прибывалка»

28 декабря 2020 10:29
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В Самаре планируют обновить транспортное приложение Прибывалка

Жителям и гостям города уже скоро станет проще ориентироваться в общественном транспорте.

— В «Прибывалке» планируется обновление, как будет готово, разместим анонс, — сообщили в департаменте транспорта администрации Самары.

«Прибывалка-63» — приложение для электронных гаджетов. С его помощью можно проложить маршрут, найти нужную остановку, узнать, как скоро прибудет нужный транспорт и рассчитать примерное время поездки.

Какие именно изменения будут внесены в приложение, пока чиновники не рассказывают. Возможно, в нем параллельно с маршрутами трамваев, троллейбусов и автобусов на карте в режиме реального времени будут отражаться каршеринги, велопарковки, возможность пополнить транспортную карту и история платежей.

По информации представителей федеральной сети проектов, такое транспортное приложение функционирует в Москве. В Самаре «Прибывалку» уже планировали перенастраивать, пишет 63.ру.

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Тольяттинский завод станет участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы. Новости Тольятти
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25 декабря 2020  11:35
Самарастройальянс достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
«Самарастройальянс» достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
Вынесенный из рамок первоначального подряда объем был сформирован в новый и повторно расторгован с аукциона. Новости Тольятти
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