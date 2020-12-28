В Самаре планируют обновить транспортное приложение «Прибывалка»

120

Жителям и гостям города уже скоро станет проще ориентироваться в общественном транспорте.

— В «Прибывалке» планируется обновление, как будет готово, разместим анонс, — сообщили в департаменте транспорта администрации Самары.

«Прибывалка-63» — приложение для электронных гаджетов. С его помощью можно проложить маршрут, найти нужную остановку, узнать, как скоро прибудет нужный транспорт и рассчитать примерное время поездки.

Какие именно изменения будут внесены в приложение, пока чиновники не рассказывают. Возможно, в нем параллельно с маршрутами трамваев, троллейбусов и автобусов на карте в режиме реального времени будут отражаться каршеринги, велопарковки, возможность пополнить транспортную карту и история платежей.

По информации представителей федеральной сети проектов, такое транспортное приложение функционирует в Москве. В Самаре «Прибывалку» уже планировали перенастраивать, пишет 63.ру.