После праздников из Самары запустят прямые рейсы в Тюмень

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Сейчас из Курумоча в Рощино можно попасть только с пересадками.

В январе в расписании международного аэропорта Курумоч появятся новые регулярные рейсы еще в один город России.

— С 12 января 2021 года авиакомпания Utair начнет выполнять полеты в Тюмень (аэропорт Рощино) по вторникам, четвергам и субботам. Время вылета из Тюмени — 09:15, из Самары — 18:05. Продолжительность рейса составит 2 час 45 минут. По этому направлению будут летать самолеты ATR 72, — сообщили в аэропорту Курумоч.

По данным представителей аэровокзала, ранее в 2020 году рейсы в Тюмень выполняла авиакомпания «Ямал». В зимнем расписании рейс Utair UT-224/223 будет единственным на этом направлении, передает Радио Маяк

Самара постепенно развивает прямое сообщение с городами не только России, но и всего мира. Так, за последние месяцы из Курумоча запустили рейсы без пересадок в Калининград, Стамбул, Дубай.