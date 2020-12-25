Пассажиры могут оформить билеты на верхние места в купе по специальной цене

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До 30 декабря пассажиры могут приобрести билеты на верхние места в вагоны купе по специальному тарифу. Специальный тариф действует при покупке билетов на поезда, отправляющиеся в период с 29 декабря 2020 года по 10 января 2021 года по дням курсирования поезда.

Приобрести билеты по выгодной цене от 1999 рублей можно также на поезд №126, курсирующий между Новороссийском и Москвой. Оформить билеты по специальному тарифу можно на поезда, отправляющиеся в период с 25 декабря 2020 года по 12 января 2021 года по дням курсирования поезда.

С подробностями проведения акции можно ознакомиться на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Тарифы и акции".

Скидка не применяется одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест ограничено.

Напомним, в поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования. Все современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования (не менее 2 раз в сутки).

Федеральная пассажирская компания рекомендует пассажирам применять средства индивидуальной защиты – маски и перчатки в течение всей поездки. Их можно приобрести в вагоне у поездной бригады.