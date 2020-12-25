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Пассажиры могут оформить билеты на верхние места в купе по специальной цене

25 декабря 2020 12:11
75
Пассажиры могут оформить билеты на верхние места в купе по специальной цене

До 30 декабря пассажиры могут приобрести билеты на верхние места в вагоны купе по специальному тарифу. Специальный тариф действует при покупке билетов на поезда, отправляющиеся в период с 29 декабря 2020 года по 10 января 2021 года по дням курсирования поезда.

Приобрести билеты по выгодной цене от 1999 рублей можно также на поезд №126, курсирующий между Новороссийском и Москвой. Оформить билеты по специальному тарифу можно на поезда, отправляющиеся в период с 25 декабря 2020 года по 12 января 2021 года по дням курсирования поезда.

С подробностями проведения акции можно ознакомиться на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Тарифы и акции".

Скидка не применяется одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест ограничено.

Напомним, в поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования. Все современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования (не менее 2 раз в сутки).

Федеральная пассажирская компания рекомендует пассажирам применять средства индивидуальной защиты – маски и перчатки в течение всей поездки. Их можно приобрести в вагоне у поездной бригады.

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Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
25 декабря 2020  11:35
Самарастройальянс достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
«Самарастройальянс» достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
Вынесенный из рамок первоначального подряда объем был сформирован в новый и повторно расторгован с аукциона. Новости Тольятти
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23 декабря 2020  16:50
По сравнению с проектом бюджета в первом чтении доходы и расходы бюджета на 2021 год были увеличены на 236, 517 млн рублей.
Бюджет Тольятти на 2021 год принят в итоговом чтении
По сравнению с проектом бюджета в первом чтении доходы и расходы бюджета на 2021 год были увеличены на 236, 517 млн рублей. Новости Тольятти
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23 декабря 2020  15:19
Сегодня ОЭЗ «Тольятти» входит в число наиболее успешно развивающихся в стране.
Возможности резидентов ОЭЗ расширены на федеральном уровне
Сегодня ОЭЗ «Тольятти» входит в число наиболее успешно развивающихся в стране. Новости Тольятти
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