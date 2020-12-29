Где и когда самарцы чаще всего стоят в заторах перед Новым годом?

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Компания МТС проанализировала мобильный трафик в Самаре за вторую половину декабря и выяснила, на каких улицах самарцы чаще всего теряют время в пробках, торопясь в офис или на предпраздничный шопинг.

По данным МТС, риск провести в дороге слишком много времени в любой день выше всего на улице Ново-Садовой: движение здесь затруднено и в будние часы пик, и днем в выходные, причем сложнее всего преодолеть участок между Загородным парком и «Современником». В топ самых загруженных улиц в будни попали также участок Московского шоссе в районе ТЦ «Сила спорта» и перекресток улицы Полевой и проспекта Ленина.

Любопытно, что несмотря на примерно одинаковое время, проводимое в пробках утром и вечером, самарцы потребляют по пути домой почти в два с половиной раза больше мобильного трафика, чем во время утренних поездок на работу. А самым «медленным» в выходные оказался отрезок Московского шоссе от «Парк Хауса» до автовокзала, причем движение здесь затруднено практически в течение всего дня. Как показала статистика МТС, погодные условия на предновогодние пробки никак не влияли – и в туман, и при ясной погоде самарцы передвигались по дорогам примерно с одинаковой скоростью.

Большинство самарцев, по данным МТС, в пробке коротают время в смартфонах, активно используя цифровые сервисы. Безусловным лидером среди сервисов являются соцсети – в них абоненты проводят больше половины времени, потраченного в транспортных заторах. В топе самых популярных «попутчиков» также оказались мессенджеры, видеосервисы и мобильные игры. А вот музыкальные сервисы не вошли в число самых часто используемых в транспорте сервисов – многие предпочитают слушать в дороге радио.