За 11 месяцев в Самарской области по вине водителей автобусов зарегистрировано 87 ДТП
26 декабря 2019 12:35
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В среду, 25 декабря 2019 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, участие в котором приняли руководители структурных подразделений Правительства Самарской области, ГУ МЧС России по Самарской области, представители управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, главы отдельных муниципальных образований и др.
Основное внимание было уделено готовности дорожно-эксплуатационных служб к зимнему содержанию автомобильных дорог.
Протяжённость сети региональных автомобильных дорог 7158 км, 483 мостовых сооружений. Их содержанием занимается ГКП «АСАДО». Предприятие имеет 28 филиалов. К работе в зимний период подготовлено 655 единиц спецтехники, все автомашины оборудованы системой спутниковой навигации ГЛОНАСС. В этом году парк спецтехники предприятия пополнили 17 машин. Готовность к зимнему содержанию дорог оборудования, инженерных сетей составляет 100%. Для борьбы с гололёдом заготовлено 90 тыс. тонн песко-соляной смеси и 12 тыс. тонн чистой соли. Налажено взаимодействие с ГИБДД и МЧС по Самарской области, ФКУ «Большая Волга» и его подрядными организациями. На предприятии и в филиалах организовано круглосуточное дежурство диспетчеров.
В г.о. Самара для содержания автодорог подготовлено почти 300 ед. снегоуборочной техники, 5 полигонов для складирования снега, сделан запас необходимого количества противогололёдных реагентов. В этом году приобретено 7 ед. техники.
«Министерству транспорта и автомобильных дорог, «АСАДО», главам городских округов и муниципальных районов в случае ухудшения погодных условий, при выпадении осадков и образовании гололёда, необходимо оперативно обеспечить взаимодействие с органами МЧС и ГИБДД по использованию дорожной и спасательной техники, эвакуаторов» - поставил задачу В. Кудряшов. А также председатель Правительства Самарской области дал поручение министерству транспорта проработать возможность существенного обновления парка снегоуборочной техники.
На заседании комиссии рассмотрен вопрос состояния аварийности на пассажирском транспорте.
По данным Самарастата по дорогам региона в 2018 году было перевезено 181 млн. пассажиров, из них 109 млн. – автобусами. Автобусы не только самый востребованный вид пассажирских перевозок, но и самый аварийно-опасный из всех видов общественного транспорта.
По итогам 11 месяцев 2019 года на территории Самарской области по вине водителей автобусов зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий, это на 14,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основными причинами происшествий с автобусами, является нарушение Правил дорожного движения (несоблюдение дистанции, скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора).
ГИБДД области за 11 мес. т.г. было проведено более 900 профилактических мероприятий, в том числе с участием Ространснадзора. Было проверено свыше 20 тысяч автобусов. Выявлено 32 факта нелегальной перевозки пассажиров физическими лицами без регистрации в качестве ИП или юрлица, 9 фактов осуществления перевозок без лицензии, около 3 тысяч фактов эксплуатации автобусов с техническими неисправностями, в том числе 146 с неисправностями рулевого управления или тормозной системы, 535 фактов эксплуатации автобусов без тахографов либо с нарушением режима труда и отдыха водителей. К административной ответственности привлечено 1130 должностных и 59 юридических лиц пассажирских предприятий.
С 16 декабря по 16 января на дорогах области инспекторы ГИБДД проводят рейды по проверке организации автобусных перевозок.
Члены комиссии обсудили ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в части медицинского обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим.
В Самарской области внедрена и эксплуатируется государственная информационная система «Регистр медицинских справок», в которой хранится информация о трёх видах медицинских документов, подтверждающих состояние здоровья водителей (кандидатов). По состоянию на 23 декабря 2019 года в базу данных внесено более 300 тыс. медицинских заключений о возможности управлять транспортным средством. В настоящее время 119 медицинских организаций региона могут вводить данные в эту систему.
Сейчас областной минздрав создаёт информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, объединяющую все медицинские организации области. Это позволит создать единое информационное пространство, производить обмен информацией как внутри отрасли, так и с иными ведомствами. Планируется, что начиная с 2021 года будет организовано полное информационное взаимодействие со структурами МВД.
Кроме того, в рамках национального проекта проведена закупка 4 анализаторов для химико-токсилогических исследований и расходных материалов к ним для 3 наркологических диспансеров Самарской области. В 2020 году планируется приобрести ещё 2 таких анализатора и расходные материалы к ним, а также 2 автоматизированные системы для капилярного электрофореза.
В следующем году 750 работников аварийно-спасательных служб, пожарно-спасательных подразделений, инспекторов ДПС УГИБДД по Самарской области смогут пройти подготовку по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП. А на границе муниципальных районов Сергиевский и Исаклинский на месте очага повышенной аварийности будет размещён трассовый пункт оказания экстренной медицинской помощи. Соответствующие поручения на заседании комиссии дал первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области В. Кудряшов.
Ещё в рамках заседания был рассмотрен вопрос о повышении безопасности движения на железнодорожных переездах.
В настоящее время в границах Самарской области эксплуатируется 165 железнодорожных переездов, из них регулируемых – 136. Из 42 железнодорожных переездов с дежурным работником оборудован УЗП – 31 переезд. На 129 железнодорожных переездах уложен резинокордовый настил.
Главам городских округов и муниципальных районов Самарской области поручено принять меры по обеспечению круглогодичного наличия горизонтальной дорожной разметки на подъездах к железнодорожным переездам, а также организовать работу по определению балансодержателей автомобильных дорог, где расположены железнодорожные переезды. Куйбышевская железная дорога будет продолжать работу по приведению ж/д переездов в нормативное состояние и дальнейшему совершенствованию организации дорожного движения с применением инновационных технических средств.
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