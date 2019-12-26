За 11 месяцев в Самарской области по вине водителей автобусов зарегистрировано 87 ДТП

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В среду, 25 декабря 2019 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской областипровёл заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, участие в котором приняли руководители структурных подразделений Правительства Самарской области, ГУ МЧС России по Самарской области, представители управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, главы отдельных муниципальных образований и др.Основное внимание было уделено готовности дорожно-эксплуатационных служб к зимнему содержанию автомобильных дорог.Протяжённость сети региональных автомобильных дорог 7158 км, 483 мостовых сооружений. Их содержанием занимается ГКП «АСАДО». Предприятие имеет 28 филиалов. К работе в зимний период подготовлено 655 единиц спецтехники, все автомашины оборудованы системой спутниковой навигации ГЛОНАСС. В этом году парк спецтехники предприятия пополнили 17 машин. Готовность к зимнему содержанию дорог оборудования, инженерных сетей составляет 100%. Для борьбы с гололёдом заготовлено 90 тыс. тонн песко-соляной смеси и 12 тыс. тонн чистой соли. Налажено взаимодействие с ГИБДД и МЧС по Самарской области, ФКУ «Большая Волга» и его подрядными организациями. На предприятии и в филиалах организовано круглосуточное дежурство диспетчеров.В г.о. Самара для содержания автодорог подготовлено почти 300 ед. снегоуборочной техники, 5 полигонов для складирования снега, сделан запас необходимого количества противогололёдных реагентов. В этом году приобретено 7 ед. техники.«Министерству транспорта и автомобильных дорог, «АСАДО», главам городских округов и муниципальных районов в случае ухудшения погодных условий, при выпадении осадков и образовании гололёда, необходимо оперативно обеспечить взаимодействие с органами МЧС и ГИБДД по использованию дорожной и спасательной техники, эвакуаторов» - поставил задачу В. Кудряшов. А также председатель Правительства Самарской области дал поручение министерству транспорта проработать возможность существенного обновления парка снегоуборочной техники.На заседании комиссии рассмотрен вопрос состояния аварийности на пассажирском транспорте.По данным Самарастата по дорогам региона в 2018 году было перевезено 181 млн. пассажиров, из них 109 млн. – автобусами. Автобусы не только самый востребованный вид пассажирских перевозок, но и самый аварийно-опасный из всех видов общественного транспорта.По итогам 11 месяцев 2019 года на территории Самарской области по вине водителей автобусов зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий, это на 14,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Основными причинами происшествий с автобусами, является нарушение Правил дорожного движения (несоблюдение дистанции, скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора).ГИБДД области за 11 мес. т.г. было проведено более 900 профилактических мероприятий, в том числе с участием Ространснадзора. Было проверено свыше 20 тысяч автобусов. Выявлено 32 факта нелегальной перевозки пассажиров физическими лицами без регистрации в качестве ИП или юрлица, 9 фактов осуществления перевозок без лицензии, около 3 тысяч фактов эксплуатации автобусов с техническими неисправностями, в том числе 146 с неисправностями рулевого управления или тормозной системы, 535 фактов эксплуатации автобусов без тахографов либо с нарушением режима труда и отдыха водителей. К административной ответственности привлечено 1130 должностных и 59 юридических лиц пассажирских предприятий.С 16 декабря по 16 января на дорогах области инспекторы ГИБДД проводят рейды по проверке организации автобусных перевозок.Члены комиссии обсудили ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в части медицинского обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим.В Самарской области внедрена и эксплуатируется государственная информационная система «Регистр медицинских справок», в которой хранится информация о трёх видах медицинских документов, подтверждающих состояние здоровья водителей (кандидатов). По состоянию на 23 декабря 2019 года в базу данных внесено более 300 тыс. медицинских заключений о возможности управлять транспортным средством. В настоящее время 119 медицинских организаций региона могут вводить данные в эту систему.Сейчас областной минздрав создаёт информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, объединяющую все медицинские организации области. Это позволит создать единое информационное пространство, производить обмен информацией как внутри отрасли, так и с иными ведомствами. Планируется, что начиная с 2021 года будет организовано полное информационное взаимодействие со структурами МВД.Кроме того, в рамках национального проекта проведена закупка 4 анализаторов для химико-токсилогических исследований и расходных материалов к ним для 3 наркологических диспансеров Самарской области. В 2020 году планируется приобрести ещё 2 таких анализатора и расходные материалы к ним, а также 2 автоматизированные системы для капилярного электрофореза.В следующем году 750 работников аварийно-спасательных служб, пожарно-спасательных подразделений, инспекторов ДПС УГИБДД по Самарской области смогут пройти подготовку по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП. А на границе муниципальных районов Сергиевский и Исаклинский на месте очага повышенной аварийности будет размещён трассовый пункт оказания экстренной медицинской помощи. Соответствующие поручения на заседании комиссии дал первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области В. Кудряшов.Ещё в рамках заседания был рассмотрен вопрос о повышении безопасности движения на железнодорожных переездах.В настоящее время в границах Самарской области эксплуатируется 165 железнодорожных переездов, из них регулируемых – 136. Из 42 железнодорожных переездов с дежурным работником оборудован УЗП – 31 переезд. На 129 железнодорожных переездах уложен резинокордовый настил.Главам городских округов и муниципальных районов Самарской области поручено принять меры по обеспечению круглогодичного наличия горизонтальной дорожной разметки на подъездах к железнодорожным переездам, а также организовать работу по определению балансодержателей автомобильных дорог, где расположены железнодорожные переезды. Куйбышевская железная дорога будет продолжать работу по приведению ж/д переездов в нормативное состояние и дальнейшему совершенствованию организации дорожного движения с применением инновационных технических средств.