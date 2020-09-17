Внимание! Временное ограничение движения транспорта в Самаре

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением в Самаре Чемпионата и Первенства Самарской области по триатлону, соревнований по триатлону среди любителей IRONSTAR с 06.00 до 17.00 19 сентября 2020 года будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улиц:

- по улице Максима Горького от улицы Венцека до улицы Вилоновской;

- по улице Вилоновской от улицы Максима Горького до улицы Куйбышева;

- по улице Куйбышева от улицы Вилоновской до улицы Венцека;

- по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до улицы Лесной;

- по улице Лесной от улицы Осипенко до Северо-Восточной магистрали;

- по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесной до улицы Ново-Садовой.

Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны, а также машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.

На вышеуказанных участках улиц с 18:00 18 сентября 2020 года до 17:00 19 сентября 2020 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, на период с 05:00 до 17:00 19 сентября 2020 года будет отменено движение троллейбусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 16 «Губернский рынок – 6 причал» и № 6 «Губернский рынок – Улица Грозненская».

Также с 05:00 до 17:00 19 сентября 2020 года движение общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 61, 247, 261, 3, 24, 37, 46, 47, 80, 92, 295, 297, 11 – будет организовано по скорректированным схемам. С 05:00 до 17:00 19 сентября 2020 года временная схема будет действовать и для автобусного маршрута № 6, дублирующего маршрут троллейбуса № 6.

Более подробно с временными схемами ограничения движения транспорта и движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации.