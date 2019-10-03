В центре Самары на три дня ограничат движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением культурно-массового мероприятия «Волжский инвестиционный саммит» на территории города Самара с 09:00 до 19:00 3, 4 и 5 октября 2019 года будет ограничено движение транспорта по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская.Также на вышеуказанном участке с 20:00 2 октября 2019 года до 19:00 5 октября 2019 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.Ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.Кроме того, с 09:00 до 19:00 3, 4 и 5 октября 2019 года движение пассажирского общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 24, 92 и 297 - будет организовано по временной схеме.Горожан просят в вышеуказанные периоды заблаговременно планировать маршрут следования, сообщает пресс-служба облправительства.