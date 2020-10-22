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В самарском метро хотят обновить 16 вагонов

22 октября 2020 09:59
614
В самарском метро хотят обновить 16 вагонов

У большей части составов заканчивается срок службы.

Власти Самары планируют закупить новые составы метро. Об этом можно судить из проекта городской программы развития пассажирского транспорта. Документы опубликовали на сайте мэрии областной столицы.

— Один из пунктов программы — обновление подвижного состава. В 2021 году предусмотрен капитальный ремонт или закупка новых 16 вагонов метро, — говорится в опубликованных документах.

В начале октября 2020 года представители дептранса Самары рассказали об изменениях в программе развития пассажирского транспорта. Это было связано с сокращением финансирования на ремонт старых вагонов метро и покупку новых.

В ближайшие несколько лет у большей части составов закончится срок службы. По словам городских властей, ремонт позволяет продлить их время работы на 15 лет. Только в 2020 году они планируют привести в порядок 12 вагонов, пишет 63.ру.

 

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Резидент технопарка «Жигулевская долина» разработал программу реабилитации после осложнений Covid-19 
Вся программа реабилитации построена на физиотерапии. На первом месте – криокамера. Новости Тольятти
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