В рамках акции «Бархатный сезон» билеты в поезда АО «ФПК» можно приобрести за 999 рублей 

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Пассажиры поездов дальнего следования «Федеральной пассажирской компании» могут продлить себе лето, купив билеты в купейные и плацкартные вагоны поездов, которые соединяют разные регионы России с наиболее популярными курортами Черноморского побережья.

Так, на сегодняшний день в рамках акции «Бархатный сезон» при покупке билетов до 24 декабря 2020 года на верхние места купейных вагонов ряда поездов действуют специальные цены – от 999 рублей.

Кроме того, акция позволяет совершить выгодное путешествие к морю и в плацкартных вагонах, билеты в которые на верхние полки можно оформить со скидкой 40% с 22 сентября до 24 декабря 2020 года.

Оба предложения действуют на поезда отправлением с 1 октября по 24 декабря 2020 года.

Период проведения акции и количество мест ограничены.

Полный список поездов, включенных в акцию, а также условия ее проведения опубликованы на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции». Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Скидка применяется к тарифам на проезд.

Оформить билеты можно в билетных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», передает пресс-служба КбшЖД.

Фото: соцсети