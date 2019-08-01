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Об этом сообщил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской областв в Твиттере."В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» НП «Экология» в подразделение «Самаралес» дополнительно поступили 4 пожарные машины повышенной проходимости. В ближайшее время техника встанет на дежурство в пожарно-химические станции и будет готова к тушению пожаров", - говорится в сообщении.