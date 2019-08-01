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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В подразделение «Самаралес» дополнительно поступили 4 пожарные машины повышенной проходимости.

1 августа 2019 16:41
122
В ближайшее время техника встанет на дежурство в пожарно-химические станции и будет готова к тушению пожаров.
Об этом сообщил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской област Александр Ларионов в Твиттере.

"В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» НП «Экология» в подразделение «Самаралес» дополнительно поступили 4 пожарные машины повышенной проходимости.  В ближайшее время техника встанет на дежурство в пожарно-химические станции и будет готова к тушению пожаров", - говорится в сообщении. 
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