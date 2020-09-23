В октябре возобновится авиасообщение между Уфой и Самарой

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Билеты уже поступили в продажу.

Стало известно, что с 3 октября возобновляются полеты из Самары в Уфу и в обратном направлении. Сообщается, что рейсы будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам на самолете ATR 72 на 70 пассажиров.

Так, из областного центра вылеты запланированы на 13:50, обратно из Уфы - на 17:00.

- Прямой рейс свяжет одни из самых крупных городов Приволжского федерального округа. Теперь добраться из Самары до Уфы можно будет всего за 1 час 15 минут, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Добавим, билеты уже поступили в продажу. Приобрести их можно на сайте компании-перевозчика, сообщает портал СОВА.