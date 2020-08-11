В день матча «Крылья Советов» - «СКА-Хабаровск» будет организовано транспортное сообщение до стадиона «Самара Арена»

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Ограничений проезда к территории и парковкам, прилегающей к стадиону, не предусмотрено.Для удобства болельщиков, прибывающих на личном транспорте, будут доступны бесплатные Восточная парковка (около "Ярмарки вкусов") и автостоянка "Агропарка", которая будет работать до окончания матча и убытия всех зрителей. Проезд на стоянку с Московского шоссе, заезд около БМВ центра, или с Волжского шоссе.На Южную парковку (Р3-Р8) "Самара Арены" до 18:00 - въезд свободный. После 18:00 на парковку можно будет попасть только по автопропускам, выданных ранее клубом.Также, в этот день предусмотрена работа трамвайных маршрутов №№ 5, 7 и 25:- №5 «Ул. Чапаевская – Стадион «Самара Арена»»: трамвай проследует по ул. Галактионовской, пр. Ленина, Ново-Садовой, Демократической, Ташкентской, Московскому шоссе. Интервал составит 15 минут;- №7 «Станция метро «Победа» - Стадион «Самара Арена»»: трамвай проследует по ул. Двадцать второго Партсъезда - ул. Ставропольская - ул. Ново-Вокзальная - ул. Ново-Садовая - ул. Демократическая - ул. Ташкентская - Московское шоссе. Интервал составит 15 минут;- №25 «Безымянская ТЭЦ – Стадион «Самара Арена»»: трамвай проследует по пр. Кирова, ул. Победы, Советской, Ташкентской, Московскому шоссе. Интервал составит 15 минут.Кроме того, до стадиона можно будет добраться на автобусах маршрутов №№1, 45, 51, 67, 96, 205, 268 до остановки «Ул. Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона. А на автобусном маршруте № 295 до остановки «Агропарк».Все автобусные маршруты, проходящие по Московскому шоссе, будут работать в обычном режиме, передает пресс-служба горадминистрации.