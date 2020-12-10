В декабре пассажиры могут приобрести билеты со скидкой 50%

До 14 декабря пассажиры Федеральной пассажирской компании могут оформить билеты со скидкой 50% на проезд на верхних местах вагонов купе. Акция распространяется на поезда отправлением до 24 декабря 2020 года:
- №137 Оренбург — Самара — Москва;
- № 337Самара — Санкт-Петербург;
- № 338 Санкт-Петербург — Самара;
- №347 Уфа — Санкт-Петербург;
- №392 Челябинск — Москва;
- №391 Москва — Челябинск.
Количество мест по специальному тарифу ограничено. Покупку можно совершить на сайте, в кассах, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками.
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