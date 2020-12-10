В декабре пассажиры могут приобрести билеты со скидкой 50%

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До 14 декабря пассажиры Федеральной пассажирской компании могут оформить билеты со скидкой 50% на проезд на верхних местах вагонов купе. Акция распространяется на поезда отправлением до 24 декабря 2020 года:

- №137 Оренбург — Самара — Москва;

- № 337Самара — Санкт-Петербург;

- № 338 Санкт-Петербург — Самара;

- №347 Уфа — Санкт-Петербург;

- №392 Челябинск — Москва;

- №391 Москва — Челябинск.

Количество мест по специальному тарифу ограничено. Покупку можно совершить на сайте, в кассах, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками.