В аэропорту Курумоч возобновили работу кафе

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Кроме того, в зоне вылета внутренних рейсов открылся новый ресторан «Волга-Волга». Он предлагает гостям традиционные блюда волжской кухни, закуски из различных сортов рыбы, а также широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков. Ресторан находится на третьем этаже слева от выхода из зоны предполетного досмотра.На территории аэропорта Курумоч действуют дополнительные противоэпидемические меры – проводится обязательная термометрия всех посетителей аэропорта, вход в аэровокзал разрешен только в лицевых защитных масках, пассажиров просят соблюдать социальную дистанцию, а уборка аэровокзального комплекса выполняется с применением дезинфицирующих средств, передает пресс-служба аэропорта.