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В аэропорту Курумоч возобновили работу кафе

30 июля 2020 18:31
90
Кроме того, в зоне вылета внутренних рейсов открылся новый ресторан «Волга-Волга». Он предлагает гостям традиционные блюда волжской кухни.
В международном аэропорту Курумоч (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») возобновили свою работу точки питания. Кофейни Starbucks, Black & White, гриль-бар «Три Оленя», а также бизнес-зал аэропорта снова предлагают гостям привычный выбор блюд и напитков.

Кроме того, в зоне вылета внутренних рейсов открылся новый ресторан «Волга-Волга». Он предлагает гостям традиционные блюда волжской кухни, закуски из различных сортов рыбы, а также широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков. Ресторан находится на третьем этаже слева от выхода из зоны предполетного досмотра.

На территории аэропорта Курумоч действуют дополнительные противоэпидемические меры – проводится обязательная термометрия всех посетителей аэропорта, вход в аэровокзал разрешен только в лицевых защитных масках, пассажиров просят соблюдать социальную дистанцию, а уборка аэровокзального комплекса выполняется с применением дезинфицирующих средств, передает пресс-служба аэропорта. 
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 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
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Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
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Новости Тольятти
29 июля 2020  14:16
Для компании СДЭК и ее франчайзи были согласованы спецусловия на покупку новых автомобилей LADA, а также действуют специальные программы по финансовому и операционному лизингу.
АВТОВАЗ и СДЭК объявляют о заключении партнерского соглашения
Для компании СДЭК и ее франчайзи были согласованы спецусловия на покупку новых автомобилей LADA, а также действуют специальные программы по финансовому и... Новости Тольятти
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29 июля 2020  13:51
В Тольятти состоялись областные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ на транспорте
В Тольятти состоялись областные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ на транспорте
 В состязании принимали участие команды федеральной противопожарной службы г.о Самара, Тольятти, Сызрань, Волжского района, а также приглашенные команды... Новости Тольятти
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29 июля 2020  13:40
В Тольятти приюту
В Тольятти приюту "Добрый дом" разрешили остаться на прежнем месте на 5 лет
 Сообщалось, что у организации не было прав на занимаемый участок, а значит, и на предоставление коммунальных услуг.  Новости Тольятти
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