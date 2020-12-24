В Самарской губернской думе предложили не штрафовать водителей за неоплату парковки

Законодательная инициатива поступила 22 декабря.
В губернской думе предложили до 1 января 2022 года приостановить взимание штрафов за неоплату парковки. Законодательная инициатива поступила 22 декабря.
Предложение основано на том, что в период пандемии основным средством передвижения стал личный транспорт.
Предлагают приостановить статью 4.29 закона “Об административных нарушениях на территории Самарской области”, которая предусматривает штраф в размере 1 500 рублей.
Ранее Администрацией города было подписано распоряжение, которое определяло тарифы платных парковок. Их планируется внедрять в Самаре до конца 2021 года, пишет ПроГородСамара.
Фото pixabay.com
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