В Самаре временно снизят цену за проезд в транспорте

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Правда, сделать это смогут только владельцы карт "Мир" с технологией бесконтактной оплаты.

С 15 сентября по 31 декабря 2020 года пассажиры общественного транспорта Самары могут получить скидку в 6 рублей с каждой поездки.

Правда, сделать это смогут только владельцы карт "Мир" с технологией бесконтактной оплаты. О начале акции сообщает официальный сайт российской платёжной системы. Для того, чтобы получить скидку в 6 рублей достаточно приложить свою карту к валидатору или платежному терминалу в транспорте. Сделать это можно в трамваях, троллейбусах, метрополитене и автобусах, следующих по муниципальным маршрутам.

Напомним, что сейчас стоимость проезда в общественном транспорте Самары составляет 32 рубля при оплате наличными и 29 рублей при бесконтактной оплате картой, сообщает ГТРК.

Фото: Дильдина Светлана