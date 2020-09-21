В Самаре временно отключат светофор на Московском шоссе

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Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.



Завтра, 22 сентября, в Самаре произойдет отключение светофора на Московском шоссе. Речь идет о перекрестке с улицей Димитрова по направлению в город.



- Питание будет отключено с 9:30 до окончания работ. Будет выполняться ремонт, - сообщили в Агентстве по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области.



Водителей просят быть внимательными, а также соблюдать Правила дорожного движения, сообщает портал СОВА.