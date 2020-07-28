В Самаре впервые за 32 года обновили автопарк метрополитена

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Новый поезд состоит из 2 головных и 2 промежуточных вагонов. Он полностью отвечает современным требованиям к безопасности пассажирских перевозок: адаптирован для перевозки маломобильных пассажиров, дверные проемы оборудованы системой, предупреждающей закрытие, если в проеме находятся люди. Помимо этого, поезд оснащён дополнительной световой сигнализацией закрытия дверей (для людей с ослабленным слухом), в вагонах улучшено освещение, шумоизоляция, усилена конфигурация вагона, состав оснащен системами видеонаблюдения с функцией записи.Кроме того, новый поезд оборудован регистратором параметров движения. Также, в отличие от старых поездов, в нем есть автоматическая система обнаружения и тушения пожара, а также кондиционирование.Машинист электропоезда, который работает в самарском метрополитене с первых дней его основания, Игорь Воронин, рассказал Главе региона, что управлять новым поездом — сплошное удовольствие: кабина более аэродинамичная, кресло оснащено пневморегулированием и вибропоглощением. Управляется поезд при помощи дисплея с современной системой индикации и цифровым блоком управления.«Поезд быстрее, мощнее, разгон хороший, но в то же время много контролирующей техники, обеспечивающий безопасность движения и пассажиров», — подчеркнул машинист.Игорь Воронин предложил Дмитрию Азарову оценить процесс управления поездом из кабины машиниста. Губернатор проехал в новом поезде несколько станций — от «Российской» до «Победы».«Современный, удобный, безопасный, комфортный для людей и для сотрудников метрополитена, — сказал Дмитрий Азаров.- Появление нового состава — это, в первую очередь, забота о безопасности, комфорте пассажиров, жителей Самарской области».Руководство и сотрудники метрополитена поблагодарили Дмитрия Азарова за выделение средств на обновление автопарка. Они отметили, что сейчас в метрополитене 46 вагонов, которые были поставлены на предприятие в 1987-1992г. при запуске работы метро. Глава региона заверил, что работа по обновлению парка метрополитена будет продолжена: с учетом закупки нового 4-х вагонного поезда до 2023 года планируется обновление оставшихся 42 вагонов. В том числе в 2020 году запланирован капитальный ремонт одного 4-х вагонного поезда, передает пресс-служба облправительства.