В Самаре транспорт пустят в объезд разрушенного участка Заводского шоссе
5 февраля 2020 09:20
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В областной столице решили организовать объездной путь на Заводском шоссе, где стало практически невозможно проехать. Дело в том, что на главной промышленной магистрали города на участке между XXII Партсъезда и Авроры образовались многочисленные ямы.
— Во избежание полного перекрытия Заводского шоссе на время реконструкции начали прорабатывать вариант обустройства объездного пути по улицам Мальцева, Прожекторной и Ближней, — сообщили в департаменте градостроительства Самары.
При этом ремонтные работы стартовали в сентябре 2019 года. Но уложить асфальт подрядчики не успели и начали эти работы в декабре. В результате дорога стала еще хуже, чем была.
Ремонт участка Заводского шоссе от Авроры до XXII Партсъезда должны закончить к концу 2020 года.
Помимо замены покрытия на проезжей части, обновления коммуникаций и обустройства ливневок, здесь сделают новые тротуары, парковки и автобусные остановки, выполнят озеленение, установят пешеходные ограждения и уличное освещение. На железнодорожном переезде сделают резинокордовый настил, пишет 63.ру.
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