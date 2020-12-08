В Самаре сняли с маршрута электробус до Южного города

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В Самаре временно отменили маршрут № 108 («Южный город» — «Губернский рынок»). Об этом сообщили представители трамвайно-троллейбусного управления в ответ на жалобы граждан. По словам местных жителей, электробус, который соединяет микрорайон с областной столице, снова не вышел в рейс.

— Произошла техническая неисправность. Сейчас ее устраняют белорусские партнеры. А альтернативного транспорта, который можно выпустить на маршрут, нет, — пояснили в ТТУ.

Электробус — это автобус и троллейбус одновременно. Он не зависит от контактной сети и имеет не бензиновый, а электрический двигатель. «Сердце» электробуса находится в задней части салона. Такой транспорт может проехать на одном заряде около 20–30 километров со скоростью не больше 65 километров в час.

Электробус привезли в Самару из Белоруссии в середине февраля 2020 года. Он обслуживал маршрут, который связывал областную столицу и микрорайон Южный город. Стоимость проезда составляла 32 рубля.

За время работы в Самаре электробус уже успел стать участником аварии. Он попал в ДТП в Куйбышевском районе Самары. Также его несколько раз уже снимали с маршрута.

В последний раз это произошло 23 августа. Как сообщили представители предприятия, причиной стала техническая неисправность. Электробус почти месяц не выходил на маршрут.

По словам чиновников, очередные тесты закончатся 17 декабря 2020 года. После власти должны будут решить, стоит ли покупать этот вид транспорта, пишет 63.ру.