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В Самаре сняли с маршрута электробус до Южного города

8 декабря 2020 09:59
74
В Самаре сняли с маршрута электробус до Южного города

В Самаре временно отменили маршрут № 108 («Южный город» — «Губернский рынок»). Об этом сообщили представители трамвайно-троллейбусного управления в ответ на жалобы граждан. По словам местных жителей, электробус, который соединяет микрорайон с областной столице, снова не вышел в рейс.

— Произошла техническая неисправность. Сейчас ее устраняют белорусские партнеры. А альтернативного транспорта, который можно выпустить на маршрут, нет, — пояснили в ТТУ.

Электробус — это автобус и троллейбус одновременно. Он не зависит от контактной сети и имеет не бензиновый, а электрический двигатель. «Сердце» электробуса находится в задней части салона. Такой транспорт может проехать на одном заряде около 20–30 километров со скоростью не больше 65 километров в час.

Электробус привезли в Самару из Белоруссии в середине февраля 2020 года. Он обслуживал маршрут, который связывал областную столицу и микрорайон Южный город. Стоимость проезда составляла 32 рубля.

За время работы в Самаре электробус уже успел стать участником аварии. Он попал в ДТП в Куйбышевском районе Самары. Также его несколько раз уже снимали с маршрута.

В последний раз это произошло 23 августа. Как сообщили представители предприятия, причиной стала техническая неисправность. Электробус почти месяц не выходил на маршрут.

По словам чиновников, очередные тесты закончатся 17 декабря 2020 года. После власти должны будут решить, стоит ли покупать этот вид транспорта, пишет 63.ру.

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Он отметил, что переход на эту схему убил второй дивизион и убивает ФНЛ. Спорт в регионе
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Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
3 декабря 2020  12:47 
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
2 декабря Совет федерации одобрил принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2021 год.  Экономика региона
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Новости Тольятти
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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2 декабря 2020  16:52
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей. Новости Тольятти
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