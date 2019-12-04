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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре с общественниками обсудили подходы к индексации стоимости проезда в общественном транспорте

4 декабря 2019 21:07
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Вопрос о необходимости индексации стоимости проезда в общественном транспорте Самары рассмотрели в горадминистрации.
Вопрос о необходимости индексации стоимости проезда в общественном транспорте Самары рассмотрели в горадминистрации. Сформированные предложения по установлению тарифов традиционно сначала проходят процедуру обсуждения с участием общественности. На рабочее совещание пригласили представителей гордумы, Общественной палаты Самары, Федерации профсоюзов СО и других активных общественников.

До настоящего времени стоимость проезда менялась с 1 января 2019 года, а до этого тарифы не повышались три года.

Со следующего года предложено повысить тариф на 3,6%, то есть на 1 рубль, что составит 29 рублей за 1 поездку - при условии оплаты по безналичному расчету.

При этом категория жителей, оплачивающих проезд с помощью электронных сервисов, постоянно растет. Предлагается ввести отдельный тариф в размере 32 рублей – при приобретении билета за наличный расчет. Этой услугой преимущественно пользуются те пассажиры, которые ездят не часто, или гости города.

По словам Владимира Василенко, в случае индексации тарифы на проезд в муниципальном общественном транспорте Самары в дальнейшем будут «заморожены» на 2 года.

«Минимальное повышение на 3,6% за такой большой период - это достижение нашего города, и при этом это стимулирование перехода на безналичный расчет. А безналичный расчет не только улучшает работу всей банковской структуры - это и уход от коррупции, это быстрота обслуживания пассажиров»,- считает председатель Общественной палаты Самары Сергей Семченко.

Безлимитная карта, согласно предложению на 2020 год, может подорожать на те же 3,6% - тогда ее стоимость составит 1865 рублей. Постоянным пассажирам удобнее совершать неограниченное количество поездок в течение месяца. И чем больше поездок в месяц, тем дешевле стоит 1 поездка (так, при 90 поездках в месяц 1 поездка обойдется в 20 рублей 70 копеек).

На 1 рубль планируется увеличить стоимость разовой льготной поездки по карте школьника («безлимитка» подорожает на те же 7%).

По студенческой карте льготная поездка будет обходиться в 16 рублей (увеличение – на 1 рубль 40 копеек), по «безлимиту» - 800 рублей, вместе с тем власти нацелены сохранить тарифы на 20 и 40 поездок.

В ходе обсуждения прозвучали инициативы относительно поддержки социально незащищенных слоев населения.

«Сейчас на проработку взят вопрос о возможности в заявительном порядке многодетным семьям получить специальную адресную транспортную карту, которая позволит передвигаться бесплатно и совершать при этом неограниченное количество поездок», - рассказал председатель гордумы Алексей Дегтев.

Изменение стоимости проезда для обладателей социальных карт жителя Самарской области, как и при предыдущей индексации, не рассматривается – такая «сезонка» все так же будет обходиться в 270 рублей. Социальными картами пользуются 39% пассажиров – это пенсионеры и другие льготники.

После обсуждения с представителями общественности тема индексации стоимости проезда будет рассмотрена на городской тарифной комиссии, передает пресс-служба горадминистрации.




 
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