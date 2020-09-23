В Самаре продлили три автобусных маршрута

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Это связано с организацией движения общественного транспорта до стадиона «Самара Арена».

Глава Самары Елены Лапушкина утвердила изменения в реестр муниципальных маршрутов. Это связано с организацией движения общественного транспорта до стадиона «Самара Арена». Три автобусных маршрута продлили.

96-й теперь будет постоянно курсировать по улице Мира, бульвару Ивана Финютина, улице Маршала Устинова, дороге на АБЗ в поселке Козелки, парковке ТЦ «МЕГА», Московскому шоссе, Волжскому шоссе, улице Арена-2018, проездам № 8, 9 и 12, Ново-Вокзальной, Стара-Загоре, Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Авроры, Аэродромной, Партизанской и Тухачевского. Протяженность маршрута увеличится с 25 до 28 км.

205-й автобус теперь будет ездить по улице Мира, бульвару Ивана Финютина, улице Маршала Устинова, дороге на АБЗ в поселке Козелки, парковке ТЦ «МЕГА», Московскому шоссе, 1-му кварталу, Красноглинскому шоссе, Московскому шоссе, Волжскому шоссе, улице Арена-2018, проездам № 8, 9 и 12, Ново-Вокзальной, Победе, Гагарина, Тухачевского, Пензенской, Владимирской, Коммунистической, Агибалова, Льва Толстого, Галактионовской, Венцека, Куйбышева, Пионерской, Алексея Толстого, Комсомольской и Максима Горького. Протяженность маршрута вырастет с 25,45 до 28,45 км.

295-й автобус пустили по улице Мира, бульвару Ивана Финютина, улице Маршала Устинова, дороге на АБЗ в поселке Козелки, парковке ТЦ «МЕГА», Московскому шоссе, 1-му кварталу, Красноглинскому шоссе, Московскому шоссе, Волжскому шоссе, улице Арена-2018, проездам № 8, 9 и 12, Георгия Димитрова, Демократической, Ново-Садовой, Аминева, Ново-Вокзальной, Ставропольской, XXII Партсъезда, Гагарина, Промышленности, Аэродромной, Партизанской, Тухачевского, Дачной, Пензенской, Владимирской, Коммунистической, Агибалова, Льва Толстого, Куйбышева, Пионерской, Алексея Толстого, Крупской, Водников, Комсомольской, Максима Горького. Протяженность маршрута увеличится с 39,7 до 40,7 км, пишет 63.ру.

— В тестовом режиме автобусы ходили по увеличенным маршрутам с 15 августа. Все они делают остановку около агропромышленного парка «Самара» (стадиона «Самара Арена»), — рассказали в департаменте транспорта.