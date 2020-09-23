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В Самаре продлили три автобусных маршрута

23 сентября 2020 10:37
203
В Самаре продлили три автобусных маршрута

Это связано с организацией движения общественного транспорта до стадиона «Самара Арена».

Глава Самары Елены Лапушкина утвердила изменения в реестр муниципальных маршрутов. Это связано с организацией движения общественного транспорта до стадиона «Самара Арена». Три автобусных маршрута продлили.

96-й теперь будет постоянно курсировать по улице Мира, бульвару Ивана Финютина, улице Маршала Устинова, дороге на АБЗ в поселке Козелки, парковке ТЦ «МЕГА», Московскому шоссе, Волжскому шоссе, улице Арена-2018, проездам № 8, 9 и 12, Ново-Вокзальной, Стара-Загоре, Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Авроры, Аэродромной, Партизанской и Тухачевского. Протяженность маршрута увеличится с 25 до 28 км.

205-й автобус теперь будет ездить по улице Мира, бульвару Ивана Финютина, улице Маршала Устинова, дороге на АБЗ в поселке Козелки, парковке ТЦ «МЕГА», Московскому шоссе, 1-му кварталу, Красноглинскому шоссе, Московскому шоссе, Волжскому шоссе, улице Арена-2018, проездам № 8, 9 и 12, Ново-Вокзальной, Победе, Гагарина, Тухачевского, Пензенской, Владимирской, Коммунистической, Агибалова, Льва Толстого, Галактионовской, Венцека, Куйбышева, Пионерской, Алексея Толстого, Комсомольской и Максима Горького. Протяженность маршрута вырастет с 25,45 до 28,45 км.

295-й автобус пустили по улице Мира, бульвару Ивана Финютина, улице Маршала Устинова, дороге на АБЗ в поселке Козелки, парковке ТЦ «МЕГА», Московскому шоссе, 1-му кварталу, Красноглинскому шоссе, Московскому шоссе, Волжскому шоссе, улице Арена-2018, проездам № 8, 9 и 12, Георгия Димитрова, Демократической, Ново-Садовой, Аминева, Ново-Вокзальной, Ставропольской, XXII Партсъезда, Гагарина, Промышленности, Аэродромной, Партизанской, Тухачевского, Дачной, Пензенской, Владимирской, Коммунистической, Агибалова, Льва Толстого, Куйбышева, Пионерской, Алексея Толстого, Крупской, Водников, Комсомольской, Максима Горького. Протяженность маршрута увеличится с 39,7 до 40,7 км, пишет 63.ру.

— В тестовом режиме автобусы ходили по увеличенным маршрутам с 15 августа. Все они делают остановку около агропромышленного парка «Самара» (стадиона «Самара Арена»), — рассказали в департаменте транспорта.

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Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
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О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
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Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
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Новости Тольятти
18 сентября 2020  11:17
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Напряженность на рынке труда составила  2,4 чел. на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
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17 сентября 2020  14:08
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.
Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую,... Новости Тольятти
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15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
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