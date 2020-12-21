В Самаре продлили маршрут автобуса №51

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Протяженность муниципального автобусного маршрута №51 увеличили с 29,3 до 30,09 км. Также указано, что данный автобус должен по будням заезжать к остановочному пункту «ПАО «Кузнецов» - с 06:30 до 08:00 и с 16:00 до 20:00 согласно утвержденному расписанию.

Соответствующее постановление уже вступило в силу. Таким образом, автобусный маршрут №51 установлен со следующими остановочными пунктами: ул. Батайская, Автостанция «Красная Глинка», Завод «Электрощит», ул. Полтавская, пос. Южный, Развилка, Дома ЭМО,31 км, 4-й квартал, ПАО «Кузнецов», пос. Управленческий, 7-й участок, Спорткомплекс, Горелый Хутор, пос. Озерки, Пансионат, СПТУ-50, пос. Мехзавод, 4-й квартал, ул. Банная, ул. Совхозная, 19 км, ТЦ «Метро Кэш энд Керри», ТРК «Московский», 18 км, Волжское шоссе, ул. Алма-Атинская, 16 км (ул. Дальняя), ул. Ташкентская, ул. Зои Космодемьянской, 14-й микрорайон, Универсам «Орбита», Кинотеатр «Самара», пр.Кирова, ул. Стара-Загора, Шоколадная фабрика, Кинотеатр «Огонек», ул. Черемшанская, ул. Ставропольская, ул. Вольская, Площадь им. Кирова, Станция метро «Кировская», пишет Самру.ру.