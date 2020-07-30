В Самаре подходят к завершению ремонтные работы по улице Ленинской на участке от Полевой до Чкалова

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В Самаре продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Так, подходят к завершению ремонтные работы по улице Ленинской на участке от Полевой до Чкалова. Объект готов более чем на 70%.По четной стороне улицы работы выполнены полностью, по нечетной подрядчик занимается устройством верхнего слоя покрытия проезжей части, парковочных мест и устройством плиточного покрытия на тротуарах.Контракт двухлетний – выполнить комплексный ремонт улицы Ленинской на всем ее протяжении планируется в следующем году. В этом сезоне обновляется участок в границах улиц Полевой и Чкалова.«Уже приступили к работам по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на парковочных площадках. Ленинская является исторической частью города, где расположено большое количество коммуникаций, где достаточно стесненные условия, но по мере технической возможности выполняется устройство парковочных мест, – рассказал директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов. - Сегодня будем асфальтировать парковочный карман в районе пересечения с улицей Полевой на площади порядка 500 квадратных метров. Эта парковка – пожелание местных жителей».«Проходили встречи с общественниками, с управляющими компаниями близлежащих домов. Например, на участке возле Полевой убрали въезд, который был не нужен, устроили плиточное покрытие, дополнительные парковочные места также обустраиваем. Все эти изменения и пожелания жителей согласовываются с заказчиком работ, а мы выполняем», - пояснил представитель подрядной организации – АО «Куйбышевская Дорожная ПМК», руководитель проекта ремонта улицы Ленинской Максим Никонов.В общей сложности только сегодня подрядной организацией планируется выполнить устройство асфальтобетонного покрытия на двух тысячах квадратных метрах проезжей части и парковочных местах.Всего по улице Ленинской за 2 года, помимо ремонта уже имеющихся парковочных мест, запланировано устройство дополнительных парковок на площади 950 квадратных метров.Комплексный ремонт улицы Ленинской также включает в себя замену бортового камня, установку дорожных плит, ремонт тротуаров плиточным покрытием, ремонт газонов, замену люков инженерных коммуникаций, установку новых дорожных знаков и ограждений, нанесение разметки, сообщает горадминистрация.«Важно отметить, что для повышения безопасности участников дорожного движения здесь будут установлены дополнительные технические средства. В том числе, будет отремонтирован 31 светофорный объект, установлено порядка километра пешеходных ограждений и 752 дорожных знака», - сообщил член регионального политсовета и региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» ВПП «Единая Россия» по Самарской области Алексей Степанов.Также Алексей Степанов отметил, что в этом году работы по нацпроекту проходят с опережением графика. Эксперты проекта «Безопасные дороги» по Самарской области регулярно выезжают на ремонтируемые объекты и отслеживают качество работ, а также темпы их проведения. В свою очередь кураторы МБУ «Дорожное хозяйство» (подведомственного учреждения Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары – заказчика ремонта) в ежедневном режиме контролируют работу подрядных организаций.На участке от Полевой до Чкалова ремонт первоначально должен был завершиться до конца сентября, однако подрядчик уверен, что выполнит оставшийся объем гораздо раньше, в течение 2-3 недель.Напомним, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Самаре в 2020 году запланировано отремонтировать 40 участков дорог картами свыше 100 погонных метров, а также выполнить комплексный ремонт «от борта до борта» пяти участков дорог, в том числе по улицам Стара-Загора, Победы, Мичурина, Арцыбушевской и Ленинской.