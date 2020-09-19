В Самаре планируют оставить 10 эвакуаторов

187

Региональный Минтранс намерен предъявить новые требования к компаниям, знимающимся эвакуацией машин в Самарской области.

Проект постановления опубликовали на портале министерства.

Из проекта Постановления следует, что Самаре у подрядчика должно быть не меньше трёх штрафстоянок, которые будут обслуживать 10 эвакуаторов. Срок службы спецмашин не должен превышать семи лет. В Тольятти должно быть как минимум 2 площадки для эвакуации авто и 5 эвакуаторов. В остальных муниципалитетах заказчики оставят по 1 штрафстоянке и 1 эвакуатору. Некоторые районы объединили между собой.

Отметим, тема эвакуаторов имеет широкий резонанс по разным причинам. А в последнее время, все чаще стали фиксировать случаи причинения вреда имуществу граждан, чьи автомобили попадают в поле зрения эвакуаторщиков, сообщает ГТРК Самара.

Фото pixabay.com