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В Самаре планируют оставить 10 эвакуаторов

19 сентября 2020 16:02
187
В Самаре планируют оставить 10 эвакуаторов

Региональный Минтранс намерен предъявить новые требования к компаниям, знимающимся эвакуацией машин в Самарской области.

Проект постановления опубликовали на портале министерства.

Из проекта Постановления следует, что Самаре у подрядчика должно быть не меньше трёх штрафстоянок, которые будут обслуживать 10 эвакуаторов. Срок службы спецмашин не должен превышать семи лет. В Тольятти должно быть как минимум 2 площадки для эвакуации авто и 5 эвакуаторов. В остальных муниципалитетах заказчики оставят по 1 штрафстоянке и 1 эвакуатору. Некоторые районы объединили между собой.

Отметим, тема эвакуаторов имеет широкий резонанс по разным причинам. А в последнее время, все чаще стали фиксировать случаи причинения вреда имуществу граждан, чьи автомобили попадают в поле зрения эвакуаторщиков, сообщает ГТРК Самара.

Фото pixabay.com

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Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Напряженность на рынке труда составила  2,4 чел. на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
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17 сентября 2020  14:08
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.
Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую,... Новости Тольятти
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15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
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