В Самаре перенесут остановку трамвая на кольцо у дома печати

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Рабочие уже начали обустраивать новую площадку.

В Самаре решили перенести одну из остановок трамвая. Речь идет о маршрутах № 4 и 13. Когда они едут по направлению «в город», вагон останавливается таким образом, что пассажиры, выходя, оказываются на проезжей части. Поэтому департамент транспорта города выступил с инициативой переноса остановки в другое место — на трамвайное кольцо, которое находится недалеко.

Сейчас люди выходят из вагона прямо на проезжую часть

— Рабочие уже уложили пешеходную дорожку, так что теперь можно будет ходить не по грунтовой дорожке, которая после дождя превращается в грязное месиво, а по асфальтированной. А на самом кольце уже видны контуры будущей посадочной площадки. Хорошо, что теперь эта территория будет служить людям. Года два назад здесь кто-то пытался организовать стоянку автомобилей. Даже уже огородили территорию, но, к счастью, этим дело и ограничилось, — рассказал 63.RU один из местных жителей.

Все работы должны закончить до конца октября 2020 года.