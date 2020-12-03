В Самаре переименуют две остановки общественного транспорта у ТРК «Звезда»

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В самое ближайшее время жителям Самары, которые пользуются общественным транспортом на улице Ново-Садовой, придется привыкать к новым названиям остановок. Речь идет о территории рядом с ТРК «Звезда».

— Остановки будут переименованы в «Фабрику-кухню» и «Третьяковскую», — говорится в сообщении на сайте депутата Госдумы от Самарской области Александра Хинштейна.

Изменение названия остановок будет связано с открытием в бывшем здании Фабрики-кухни на Ново-Садовой филиала Третьяковской галереи. Здесь разместят основные фонды XX века, пишет 63.ру.