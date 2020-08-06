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В Самаре ограничат движения транспорта по улице Блюхера в связи с ремонтом теплотрассы

6 августа 2020 13:24
130
В Самаре ограничат движения транспорта по улице Блюхера в связи с ремонтом теплотрассы
Горожан просят с пониманием относиться к проведению работ по подготовке города к отопительному сезону 2020-2021 годов.

В целях обеспечения на территории Самары безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы по улице Блюхера с 08:00 6 августа 2020 года до 07:00 17 августа 2020 года будет ограничено движение транспорта по улице Блюхера на участке от улицы Карбышева до дома № 25 по улице Блюхера.

Напомним, теплотрасса по улице Блюхера (протяженность ремонтируемого объекта - 175 м) вошла в первоначальный перечень из 15 теплосетевых объектов, на которых в 2020 году запланировано техническое перевооружение. В дальнейшем в результате отнесения Самары к единой ценовой зоне теплоснабжения на еще 7 дополнительных участках теплотрасс будет выполнена перекладка в текущем году.
Просим горожан с пониманием относиться к проведению работ по подготовке города к отопительному сезону 2020-2021 годов и обращаем внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать свои маршруты следования, сообщает горадминистрация.

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Золотую медаль «За особые успехи в учении» в этом году получат 2094 выпускника – это на 347 человек больше, чем в прошлом году.
5 августа 2020  19:19 
Дмитрий Азаров вручил золотые медали выпускникам школ области
Золотую медаль «За особые успехи в учении» в этом году получат 2094 выпускника – это на 347 человек больше, чем в прошлом году.   Политика региона
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Прямая речь/Интервью
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Новости Тольятти
4 августа 2020  11:06
В Тольятти прошел фольклорно-этнографический фестиваль-практикум «Благодатное лето. Жигули – 2020 г.»
 Фестиваль в 2020 году проходит уже более пяти месяцев и включает ряд ярких мероприятии, посвященных возрождению традиции русского народа.  Новости Тольятти
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3 августа 2020  10:54
В Тольятти проверили соблюдение масочного режима на ярмарках
В Тольятти проверили соблюдение масочного режима на ярмарках
Участники рейда зафиксировали отсутствие у некоторых продавцов перчаток и дезинфицирующих средств, вывесок со сведениями о продавце и бесплатных одноразовых... Новости Тольятти
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3 августа 2020  09:48
ТГУ и «Тольяттикаучук» подписали соглашение о сотрудничестве
ТГУ и «Тольяттикаучук» подписали соглашение о сотрудничестве
 Основными направлениями совместной работы станут научная и научно-техническая деятельность, подготовка специалистов предприятия и трудоустройство... Новости Тольятти
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