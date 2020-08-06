В Самаре ограничат движения транспорта по улице Блюхера в связи с ремонтом теплотрассы

130

В целях обеспечения на территории Самары безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы по улице Блюхера с 08:00 6 августа 2020 года до 07:00 17 августа 2020 года будет ограничено движение транспорта по улице Блюхера на участке от улицы Карбышева до дома № 25 по улице Блюхера.Напомним, теплотрасса по улице Блюхера (протяженность ремонтируемого объекта - 175 м) вошла в первоначальный перечень из 15 теплосетевых объектов, на которых в 2020 году запланировано техническое перевооружение. В дальнейшем в результате отнесения Самары к единой ценовой зоне теплоснабжения на еще 7 дополнительных участках теплотрасс будет выполнена перекладка в текущем году.Просим горожан с пониманием относиться к проведению работ по подготовке города к отопительному сезону 2020-2021 годов и обращаем внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать свои маршруты следования, сообщает горадминистрация.