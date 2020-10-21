В Самаре общественный транспорт проходит санобработку не менее трех раз за сутки

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В комплексную подготовку подвижного состава транспортных предприятий Самары к выходу на линии по-прежнему включены процедуры усиленной мойки и дезинфекции, причем санобработка каждой единицы транспорта организуется не менее трех раз в течение суток.

Ночью и ранним утром перед рейсами выполняется основной объем работ, возложенный на несколько специализированных бригад. Однако и в течение дня при каждом заходе в депо, после каждого маршрутного «круга» протираются контактные поверхности. Например, в Трамвайно-троллейбусном управлении чаще всего этим занимаются кондукторы, в дополнительные обязанности которых санобработка входит с марта текущего года. Персонал относится к необходимости оказания помощи с пониманием. К участию в дезинфекции на добровольной основе привлекаются сотрудники и других непрофильных служб муниципального предприятия.

Подчеркнем, что по поручению городских властей качество и соблюдение регламента таких работ остается в зоне особого контроля, а обеззараживание хлорсодержащими препаратами будет продолжаться до снятия режима повышенной готовности. В настоящее время эти первостепенные меры должны неукоснительно соблюдаться всеми перевозчиками, обеспечивающими транспортное сообщение, в том числе, коммерческими (маршрутные такси). Главная задача – сделать все возможное, чтобы противостоять распространению COVID-19 и максимально защитить пассажиров от заражения вирусными инфекциями (коронавирусом, сезонными ОРВИ, гриппом).

Замкнутое пространство салонов общественного транспорта – фактор, напрямую влияющий на риск распространения бактериальных и вирусных заболеваний. Сейчас только наземный электротранспорт перевозит до 230 тысяч человек в день. Поэтому в тщательной обработке нуждается все, с чем соприкасаются пассажиры.

«И когда на «канаву» загоняется вагон, и когда вагон приходит на конечную станцию после рейса, обрабатываются сиденья и пол, двери и поручни, валидаторы и стекла, завалинки и печки. Влажная уборка выполняется ежедневно. На каждый вагон уходит по 30-40 минут. При основательной уборке после обработки распылителями еще раз протираем поверхности тряпками. Для поддержания чистоты в салонах в нашем распоряжении есть также пылесосы», - рассказала мойщик-уборщик Северного депо МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Ирина Кроткова.

Чтобы не оставить ни единого шанса болезнетворным возбудителям, дезинфицирующим средством орошают даже потолки. Еще в сентябре, когда пандемическая ситуация начала ухудшаться, нарастили темпы и объемы работ.

«Только в «ТТУ» мойкой и дезинфекцией охвачен весь подвижной состав, отправляющийся в рейс каждый день – это порядка 300 трамваев и 120 троллейбусов. Также мы возобновили практику проведения дополнительных инструктажей – и для тех, кто задействован в санобработке – а это 75 мойщиков-уборщиков, и для тех, кто выходит на маршруты. Все они должны неукоснительно соблюдать требования, предусмотренные с учетом осложнившейся эпидемиологической обстановки», - отметил директор «ТТУ» Михаил Ефремов.

Сотрудникам созданы все условия для соблюдения ограничительных мер. Так, в «ТТУ» за период пандемии коронавируса маски (одноразовые и многоразовые) были закуплены в количестве более 20 тысяч штук, перчаток приобрели почти 25 тысяч пар. Все это регулярно раздают, прежде всего, водителям и кондукторам.

Для дезинфекции парка МП «ТТУ» постоянно пополняются запасы «Хлорамина Б» - одного из препаратов, одобренных к применению Роспотребнадзором.

«Руководством предприятия служба снабжения нацелена на то, чтобы при необходимости можно было оперативно провести закупку и все договоры оформлялись своевременно. Так, в минувший понедельник перечислены денежные средства на приобретение еще 50 килограммов препарата, из которого делается раствор для санобработки», - добавил Михаил Ефремов.

Средство закупают с таким расчетом, чтобы его хватило на 2-3 месяца вперед.

На повышенном контроле и другие актуальные работы. В частности, до полного исполнения отрабатывается каждое обращение, касающееся санитарного содержания транспортного парка, поступившее от горожан как через социальные сети, так и напрямую в приемную дирекции МП «ТТУ». При возникновении замечаний, во время ближайшего захода в депо состав приводят в порядок.

По такой же схеме принимаются в работу и сообщения о нарушениях противоэпидемических требований водителями и кондукторами, ведь не только пассажирам, но и персоналу нужно использовать в поездках средства защиты дыхательной системы и не снимать их на всем протяжении маршрута. Это позволит уберечь себя и попутчиков от инфицирования и, вместе с тем, избежать дисциплинарных взысканий и штрафов. По статье 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях за несоблюдение правил поведения в условиях режима повышенной готовности предусмотрены санкции и для юридических лиц, коими являются предприятия-перевозчики (штраф - до 300 тысяч рублей), и для граждан (штраф - до 30 тысяч рублей).

Администрация города напоминает о необходимости ношения масок в общественном транспорте. На линиях в утренние, вечерние часы пик и в течение дня работают межведомственные контролирующие бригады. За нарушение режима могут высадить и оштрафовать. Простой транспорта на остановках, пока все «антимасочники» не покинут салон, может обернуться вынужденной задержкой рейсов, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации