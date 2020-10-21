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В Самаре общественный транспорт проходит санобработку не менее трех раз за сутки

21 октября 2020 16:37
812
Для дезинфекции парка МП «ТТУ» постоянно пополняются запасы «Хлорамина Б» - одного из препаратов, одобренных к применению Роспотребнадзором.

В комплексную подготовку подвижного состава транспортных предприятий Самары к выходу на линии по-прежнему включены процедуры усиленной мойки и дезинфекции, причем санобработка каждой единицы транспорта организуется не менее трех раз в течение суток.

Ночью и ранним утром перед рейсами выполняется основной объем работ, возложенный на несколько специализированных бригад. Однако и в течение дня при каждом заходе в депо, после каждого маршрутного «круга» протираются контактные поверхности. Например, в Трамвайно-троллейбусном управлении чаще всего этим занимаются кондукторы, в дополнительные обязанности которых санобработка входит с марта текущего года. Персонал относится к необходимости оказания помощи с пониманием. К участию в дезинфекции на добровольной основе привлекаются сотрудники и других непрофильных служб муниципального предприятия.

Подчеркнем, что по поручению городских властей качество и соблюдение регламента таких работ остается в зоне особого контроля, а обеззараживание хлорсодержащими препаратами будет продолжаться до снятия режима повышенной готовности. В настоящее время эти первостепенные меры должны неукоснительно соблюдаться всеми перевозчиками, обеспечивающими транспортное сообщение, в том числе, коммерческими (маршрутные такси). Главная задача – сделать все возможное, чтобы противостоять распространению COVID-19 и максимально защитить пассажиров от заражения вирусными инфекциями (коронавирусом, сезонными ОРВИ, гриппом).

Замкнутое пространство салонов общественного транспорта – фактор, напрямую влияющий на риск распространения бактериальных и вирусных заболеваний. Сейчас только наземный электротранспорт перевозит до 230 тысяч человек в день. Поэтому в тщательной обработке нуждается все, с чем соприкасаются пассажиры.

«И когда на «канаву» загоняется вагон, и когда вагон приходит на конечную станцию после рейса, обрабатываются сиденья и пол, двери и поручни, валидаторы и стекла, завалинки и печки. Влажная уборка выполняется ежедневно. На каждый вагон уходит по 30-40 минут. При основательной уборке после обработки распылителями еще раз протираем поверхности тряпками. Для поддержания чистоты в салонах в нашем распоряжении есть также пылесосы», - рассказала мойщик-уборщик Северного депо МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Ирина Кроткова.

Чтобы не оставить ни единого шанса болезнетворным возбудителям, дезинфицирующим средством орошают даже потолки. Еще в сентябре, когда пандемическая ситуация начала ухудшаться, нарастили темпы и объемы работ.

«Только в «ТТУ» мойкой и дезинфекцией охвачен весь подвижной состав, отправляющийся в рейс каждый день – это порядка 300 трамваев и 120 троллейбусов. Также мы возобновили практику проведения дополнительных инструктажей – и для тех, кто задействован в санобработке – а это 75 мойщиков-уборщиков, и для тех, кто выходит на маршруты. Все они должны неукоснительно соблюдать требования, предусмотренные с учетом осложнившейся эпидемиологической обстановки», - отметил директор «ТТУ» Михаил Ефремов.

Сотрудникам созданы все условия для соблюдения ограничительных мер. Так, в «ТТУ» за период пандемии коронавируса маски (одноразовые и многоразовые) были закуплены в количестве более 20 тысяч штук, перчаток приобрели почти 25 тысяч пар. Все это регулярно раздают, прежде всего, водителям и кондукторам.

Для дезинфекции парка МП «ТТУ» постоянно пополняются запасы «Хлорамина Б» - одного из препаратов, одобренных к применению Роспотребнадзором.

«Руководством предприятия служба снабжения нацелена на то, чтобы при необходимости можно было оперативно провести закупку и все договоры оформлялись своевременно. Так, в минувший понедельник перечислены денежные средства на приобретение еще 50 килограммов препарата, из которого делается раствор для санобработки», - добавил Михаил Ефремов.

Средство закупают с таким расчетом, чтобы его хватило на 2-3 месяца вперед.

На повышенном контроле и другие актуальные работы. В частности, до полного исполнения отрабатывается каждое обращение, касающееся санитарного содержания транспортного парка, поступившее от горожан как через социальные сети, так и напрямую в приемную дирекции МП «ТТУ». При возникновении замечаний, во время ближайшего захода в депо состав приводят в порядок.

По такой же схеме принимаются в работу и сообщения о нарушениях противоэпидемических требований водителями и кондукторами, ведь не только пассажирам, но и персоналу нужно использовать в поездках средства защиты дыхательной системы и не снимать их на всем протяжении маршрута. Это позволит уберечь себя и попутчиков от инфицирования и, вместе с тем, избежать дисциплинарных взысканий и штрафов. По статье 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях за несоблюдение правил поведения в условиях режима повышенной готовности предусмотрены санкции и для юридических лиц, коими являются предприятия-перевозчики (штраф - до 300 тысяч рублей), и для граждан (штраф - до 30 тысяч рублей).

Администрация города напоминает о необходимости ношения масок в общественном транспорте. На линиях в утренние, вечерние часы пик и в течение дня работают межведомственные контролирующие бригады. За нарушение режима могут высадить и оштрафовать. Простой транспорта на остановках, пока все «антимасочники» не покинут салон, может обернуться вынужденной задержкой рейсов, передает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:  пресс-служба горадминистрации

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Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом
Умерли двое мужчин и две женщины. Здравоохранение
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Перекресток рядом с торгово-экономическим колледжем назван самым опасным в Самаре
23 октября 2020  12:07 
Перекресток рядом с торгово-экономическим колледжем назван самым опасным в Самаре
По статистике за 2019 год здесь произошло больше всего ДТП. Происшествия
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Дачный сезон в Самаре завершится 31 октября
23 октября 2020  11:05 
Дачный сезон в Самаре завершится 31 октября
1 ноября 2020 года, автобусы к садово-дачным массивам подаваться уже не будут. Социум
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«Выхожу на работу»: Дмитрий Азаров вылечился от коронавируса
23 октября 2020  09:59 
«Выхожу на работу»: Дмитрий Азаров вылечился от коронавируса
Глава Самарской области на самоизоляции находился с 9 октября 2020 года. Социум
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Акценты
ЗАГСы Самары перешли на режим предварительной записи
24 октября 2020  12:20 
ЗАГСы Самары перешли на режим предварительной записи
О возобновлении работы органов ЗАГС в обычном режиме будет незамедлительно сообщено. Социум
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В ходе совещания полпред и главы субъектов ПФО обсудили готовность систем здравоохранения регионов ПФО к оказанию медпомощи больным COVID-19.
23 октября 2020  17:15 
Дмитрий Азаров принял участие в совещании ПФО по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития
В ходе совещания полпред и главы субъектов ПФО обсудили готовность систем здравоохранения регионов ПФО к оказанию медпомощи больным COVID-19. Политика региона
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Обманутым дольщикам разрешили повторно использовать маткапитал
23 октября 2020  13:29 
Обманутым дольщикам разрешили повторно использовать маткапитал
Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, было опубликовано на сайте кабмина в пятницу, 23 октября. Социум
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Прямая речь/Интервью
Дмитрий Цыпченко: Мы готовились по максимуму
22 октября 2020  12:24 
Дмитрий Цыпченко: Мы готовились по максимуму
Автор второго гола в ворота волгоградского "Ротора" Дмитрий Цыпченко ответил на вопросы клубного телевидения. Спорт в регионе
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Игорь Осинькин: Мы в любом составе должны быть командой с определенным лицом
22 октября 2020  11:20 
Игорь Осинькин: Мы в любом составе должны быть командой с определенным лицом
Состоялась послематчевая пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина. Спорт в регионе
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Игорь Осинькин: Мы обязаны были побеждать
14 октября 2020  10:53 
Игорь Осинькин: Мы обязаны были побеждать
Состоялась послематчевая пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина. Спорт в регионе
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Новости Тольятти
23 октября 2020  14:18
22 октября в «Жигулевской долине» состоялся очередной «Клуб резидентов». В онлайн-мероприятии приняло участие более 50 компаний-резидентов. 
Резиденты технопарка «Жигулевская долина» оптимизируют меры поддержки под свой бизнес
22 октября в «Жигулевской долине» состоялся очередной «Клуб резидентов». В онлайн-мероприятии приняло участие более 50 компаний-резидентов.  Новости Тольятти
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23 октября 2020  10:33
В Тольятти проведут трансляцию международного музыкального фестиваля в Вербье
В Тольятти проведут трансляцию международного музыкального фестиваля в Вербье
Будет показан один из концертов. Новости Тольятти
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22 октября 2020  16:42
Вся программа реабилитации построена на физиотерапии. На первом месте – криокамера.
Резидент технопарка «Жигулевская долина» разработал программу реабилитации после осложнений Covid-19 
Вся программа реабилитации построена на физиотерапии. На первом месте – криокамера. Новости Тольятти
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