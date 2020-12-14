В Самаре нашли уникальный ВАЗ-21016, простоявший в гараже более 30 лет

В Самаре нашли уникальный автомобиль ВАЗ-21016, который находился в гараже более 30 лет.
Новость пришла от блогера Roma Urraco. Это машина в кузове ВАЗ-2101, но с 69-сильным мотором от ВАЗ-21011, который по параметрам 1,3 литра.
Данная модель ВАЗ-21016 производилась маленькими тиражами для милиции и спецслужб СССР. Обычные советские граждане тоже могли купить себе такой "аппарат", однако сделать это было чрезвычайно тяжело. Если учесть, что и за обычной машиной люди стояли в очереди десятилетиями. Авто ценился именно за уникальность модификации, иных визуальных отличий от обычной "копейки" не было.
Найденный в Самаре экземпляр купили в 1982 году в городе Тюмень и перегнали в Куйбышев. Машину поставили на учет, и 38 лет мечта советского гражданина простояла в гараже, сообщает ГТРК Самара.
Фото: Скрин видео, YouTube-канал Roma Urraco
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