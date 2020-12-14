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В Самаре нашли уникальный ВАЗ-21016, простоявший в гараже более 30 лет

14 декабря 2020 10:34
165
В Самаре нашли уникальный ВАЗ-21016, простоявший в гараже более 30 лет

В Самаре нашли уникальный автомобиль ВАЗ-21016, который находился в гараже более 30 лет.

Новость пришла от блогера Roma Urraco. Это машина в кузове ВАЗ-2101, но с 69-сильным мотором от ВАЗ-21011, который по параметрам 1,3 литра.

Данная модель ВАЗ-21016 производилась маленькими тиражами для милиции и спецслужб СССР. Обычные советские граждане тоже могли купить себе такой "аппарат", однако сделать это было чрезвычайно тяжело. Если учесть, что и за обычной машиной люди стояли в очереди десятилетиями. Авто ценился именно за уникальность модификации, иных визуальных отличий от обычной "копейки" не было.

Найденный в Самаре экземпляр купили в 1982 году в городе Тюмень и перегнали в Куйбышев. Машину поставили на учет, и 38 лет мечта советского гражданина простояла в гараже, сообщает ГТРК Самара. 

Фото: Скрин видео, YouTube-канал Roma Urraco

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Объем жилищных кредитов, выданных с начала года  Сбербанком в Поволжье, превысил 100 млрд рублей

За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.


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