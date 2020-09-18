В Самаре на целый день перекроют шесть улиц

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Проезжая часть на Максима Горького станет одним из участков спортивной трассы.

В Самаре в субботу, 19 сентября, перекроют центр города. Это связано с проведением в городе чемпионата и первенства Самарской области по триатлону, соревнований по триатлону среди любителей IRONSTAR.

С 06:00 до 17:00 19 сентября 2020 года будет ограничено движение транспорта на следующих участках улиц:

Максима Горького от Венцека до Вилоновской;

Вилоновская от Максима Горького до Куйбышева;

Куйбышева от Вилоновской до Венцека;

Волжский проспект от Вилоновской до Лесной;

Лесная от Осипенко до Северо-Восточной магистрали;

Северо-Восточная магистраль от Лесной до Ново-Садовой, пишет 63.ру.

— Также на этих участках с 18:00 18 сентября 2020 года до 17:00 19 сентября 2020 года будет запрещена остановка машин, — рассказали в мэрии Самары.

Общественный транспорт, который курсирует по этим улицам, будет следовать в объезд.

А троллейбусы № 6 и 16 и вовсе не выйдут на линию с 05:00 до 17:00 19 сентября.

Из-за этих соревнований скорректировали и график движения речных судов.